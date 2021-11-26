Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли 27 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Филиппово Заговенье, за сутки до 40-дневного Рождественского поста?

3:30:4711/26/2021,София Мальцева
0

Праздник отмечался щедрым застольем, пытались поесть вкусно и сытно перед долгим постом.

Праздник отмечался щедрым застольем, пытались поесть вкусно и сытно перед долгим постом. Фото: Pixabay.com

День святого апостола Филиппа отмечается 27 ноября, в субботу. Это церковный праздник, который вспоминает жизнь апостола.

О нем написано в Евангелии от Иоанна, а также в остальных писаниях, он частично упоминается. Из писания становится ясно, что Филипп был другом Иоанна, поэтому его так имя так часто встречается в его трудах. Также Филипп был приближенным к Господу, он стал третьим апостолом после рыбаков Андрея и Павла.

Из жизни апостола Филиппа известно, что он родился в Вифсаиде. Был близким другом Андрея, а также был женат, и у них родились три дочери. Однако он оставил семью, как только Иисус призвал его. С детства святого отдали в школу, чтобы он обучился чтению. Он изучил Священное Писание и знал все пророчества о приходе Мессии.

Будучи апостолом, святой Филипп много трудился, проповедуя людям христианство. За что был арестован и казнен.

В народе этот день называют Филиппово Заговенье, поскольку праздник выпадает за день до Рождественского поста.

Праздник отмечался щедрым застольем, пытались поесть вкусно и сытно перед долгим постом. На праздничный стол ставили все, что было собрано на огороде, забивался домашний скот, и готовились вкусные блюда. Впереди были 40 дней поста и обращений к Богу. И в последний день перед таким испытанием народ веселился шумно и весело.

По традиции в этот день не работать, сделав всю работу и приготовления к празднику накануне. При этом строгого запрета на какую-либо деятельность нет.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыприметы день апостола Филиппа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли 27 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Филиппово Заговенье, за сутки до 40-дневного Рождественского поста?
3:30:47 11/26/2021
Можно ли 27 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Филиппово Заговенье, за сутки до 40-дневного Рождественского поста?
Режим самоизоляции могут ввести в ЮАР из-за нового опасного штамма коронавируса
3:26:23 11/26/2021
Режим самоизоляции могут ввести в ЮАР из-за нового опасного штамма коронавируса
Бердск«Большое спасибо землякам»: В Бердске потерявшая дом от взрыва газового баллона семья Дергачевых выразила благодарность протянувшим руку помощи людям
3:24:19 11/26/2021
«Большое спасибо землякам»: В Бердске потерявшая дом от взрыва газового баллона семья Дергачевых выразила благодарность протянувшим руку помощи людям
Джигурда отправил в нокаут телеведущего Отара Кушанашвили
3:20:37 11/26/2021
Джигурда отправил в нокаут телеведущего Отара Кушанашвили
БердскКак получить субсидии для ИП и ООО: налоговый эксперт рассказала, как получить поддержку для предпринимателей малого и среднего бизнеса в России в ноябре и декабре в коронавирус-2021
3:20:15 11/26/2021
Как получить субсидии для ИП и ООО: налоговый эксперт рассказала, как получить поддержку для предпринимателей малого и среднего бизнеса в России в ноябре и декабре в коронавирус-2021
Три сильных молитвы апостолу Филиппу 27 ноября за день до Рождественского поста
3:00:34 11/26/2021
Три сильных молитвы апостолу Филиппу 27 ноября за день до Рождественского поста
Гороскоп на сегодня: что ждет все знаки зодиака 26 ноября 2021 года
3:00:25 11/26/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет все знаки зодиака 26 ноября 2021 года
Депутат Новосибирского горсовета Сергей Бойко заявил, что покинул Россию навсегда
2:57:54 11/26/2021
Депутат Новосибирского горсовета Сергей Бойко заявил, что покинул Россию навсегда
Рейтинг знаков зодиака разбивающих сердца партнера: они даже не заметят, как вы полюбите их
2:51:52 11/26/2021
Рейтинг знаков зодиака разбивающих сердца партнера: они даже не заметят, как вы полюбите их
Еженедельное чтение Таро с одной картой на 29 ноября - 5 декабря 2021 года для всех знаков зодиака
2:31:14 11/26/2021
Еженедельное чтение Таро с одной картой на 29 ноября - 5 декабря 2021 года для всех знаков зодиака