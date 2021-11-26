Можно ли 27 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Филиппово Заговенье, за сутки до 40-дневного Рождественского поста?

День святого апостола Филиппа отмечается 27 ноября, в субботу. Это церковный праздник, который вспоминает жизнь апостола.
О нем написано в Евангелии от Иоанна, а также в остальных писаниях, он частично упоминается. Из писания становится ясно, что Филипп был другом Иоанна, поэтому его так имя так часто встречается в его трудах. Также Филипп был приближенным к Господу, он стал третьим апостолом после рыбаков Андрея и Павла.
Из жизни апостола Филиппа известно, что он родился в Вифсаиде. Был близким другом Андрея, а также был женат, и у них родились три дочери. Однако он оставил семью, как только Иисус призвал его. С детства святого отдали в школу, чтобы он обучился чтению. Он изучил Священное Писание и знал все пророчества о приходе Мессии.
Будучи апостолом, святой Филипп много трудился, проповедуя людям христианство. За что был арестован и казнен.
В народе этот день называют Филиппово Заговенье, поскольку праздник выпадает за день до Рождественского поста.
Праздник отмечался щедрым застольем, пытались поесть вкусно и сытно перед долгим постом. На праздничный стол ставили все, что было собрано на огороде, забивался домашний скот, и готовились вкусные блюда. Впереди были 40 дней поста и обращений к Богу. И в последний день перед таким испытанием народ веселился шумно и весело.
По традиции в этот день не работать, сделав всю работу и приготовления к празднику накануне. При этом строгого запрета на какую-либо деятельность нет.