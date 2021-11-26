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Какие молитвы читать на начало Рождественского поста: тексты молитв

4:00:3911/26/2021,София Мальцева
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Считается, что Рождественский пост без молитвы – это просто диета. Фото: Pixabay.com

Первый день Рождественского поста традиционно начинается после праздника Филиппова Заговенья. Эта традиция существует на протяжении долгих лет – 28 ноября начинается сорокадневный пост, с воздержанием от молочных и мясных продуктов.

Считается, что Рождественский пост без молитвы – это просто диета. Если вам нужно достигнуть единения с Господом, а также очистить свою душу от грехов, следует каждый день молиться Богу.

Считается, что главное – это сдерживать себя как можно больше. Если у человека есть плохие привычки: курение или чрезмерное употребление алкоголя, а кто-то не может без сладостей, должны на этом сосредоточить свое внимание. Надо стараться побороть в себе это. Но не забывать о том, что есть немало других страстей, которые поглощают нас: человек может бросить курить, но начать есть или ожесточаться больше, поэтому эта борьба, все попытки победить свои слабости — все должно быть полноценно. На чем-то конкретном сосредоточивать свое внимание конечно нужно, но не стоит забывать, что у многих есть свои страсти, грехи и пороки, которые могут еще больше отдалить от Бога.

В таком случае помогает ежедневная молитва, которая не дает сорваться и облегчает строгое испытание поста. Эта молитва для очищения, помогает правильно соблюдать пост.


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православиетрадициимолитвапраздникиРождественский постхристианство.
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