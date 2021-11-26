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Что нужно каждой незамужней девушке сделать в ночь на 27 ноября? Какой мясной ритуал провести

11:00:5711/26/2021
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За день до начала Рождественского поста, 27 ноября, отмечается Филиппов день.

На следующий день после Филиппова дня начинается Рождественский пост. Фото: Pxfuel.com
На следующий день после Филиппова дня начинается Рождественский пост. Фото: Pxfuel.com

27 ноября прихожане Русской православной церкви отмечают светлую дату — Филиппов день. Этот праздник посвящен апостолу Филиппу, ученика Иисуса Христа.

Всю свою жизнь Филипп занимался службой Господу Богу. Он проповедовал христианство и каждое его дело сопровождалось чудом. В один из дней своей славной службы он воскресил умершего младенца. В другой раз он воскресил покойника, которого несла группа людей. Вторым своим чудом он доказал людям, что Иисус существует. Закончилась же жизнь святого мученически — в ходе гонения его схватили язычники, после чего страшно казнили за веру в Христа.

27 ноября существует ряд важных традиций и даже ритуал. В Филиппов день девушки пряли лён и шерсть, чтобы защитить себя и близких от сурового холода, а также пели песни и веселились. Также девушки гадали на будущего возлюбленного. Для этого проводился небольшой ритуал с использованием кусочка говядины. Мясо оставляли под подушкой и произносили следующее:

— Любимый, приди ко мне в мой сон чудесный.

Считается, что именно во сне девушка сможет увидеть лицо будущего мужа. Такое гадание эффективно, но необходимо запомнить человека из сна, чтобы не пропустить его в своей жизни.

Добавим, что в этот день люди старались избегать леса. Вместе с холодами приходит голод. Особенно сильно его чувствуют волки, которые становятся злее и кровожаднее. Они могут напасть на прохожих вблизи леса. Именно поэтому люди старались провести Филиппов день дома — в кругу семьи.

Кроме того, в Филиппов день принято не выбрасывать еду, а отдавать ее нуждающимся или оставлять домовому, чтобы задобрить его.

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ритуалФилиппов деньбольшой праздник
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