Категорические запреты и важные дела для верующих 27 ноября в Филиппово Заговенье: почему обязательно ели пельмени с мясом

27 ноября отмечается церковно-народный праздник в память об одном из 12 апостолов Филиппе.
Апостол Филипп был одним из первых последователей Иисуса Христа. Некоторые ученые предполагают, что Филипп сначала был учеником Иоанна Крестителя, потому что он жил в регионе, где проповедовал Иоанн.
Как и Петр и брат Петра Андрей, Филипп был галилеянином из деревни Вифсаида. Вполне вероятно, что они знали друг друга и были друзьями.
Иисус лично обратился с призывом к Филиппу: "Следуй за Мной". И, оставив свою прежнюю жизнь позади, Филип ответил на призыв.
В народе его называют Филиппов день. Считается, что после вознесения Христа, святой апостол совершил множество чудес, в том числе воскресил младенца, познакомившись с его матерью в Галилее. Именем Христовым Филипп воскресил ребенка. После этого мать уверовала в Единого Бога и приняла крещение.
Сразу после праздника, 28 ноября, начинается Рождественский пост. Поэтому на Руси славяне проводили этот день торжественно, устраивая самый большой обед. На него готовили разные мясные блюда - особенно пельмени. Также разные молочные продукты, пекли пироги и доставали варенье из погребов. Такой день проводили как можно более весело, чтобы сорок дней строго поститься.
Что нельзя делать в этот день?На день Филиппа следует отказаться тяжелой работы, поскольку это может привести к болезни.
Также не следует шить или вязать, чтобы не болели руки.
Конфликтовать, сквернословить и грешить в мыслях.
Кроме того, не стоит в этот день грустить и унывать — лучше провести день перед постом весело.
Также запрещалось ходить в лес, потому что в этот день волки особенно злые.