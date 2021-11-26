Модные женские стрижки-2022: почему все хотят «тупой боб», в тренде ли еще боб-каре

Каждая женщина стремится ухаживать за собой, чтобы дарить свою красоту окружающим и этому миру, довольствоваться отражением в зеркале. На различные уходовые процедуры, в том числе на процедуры с волосами, дамы тратят огромное количество денег и в конце концов приходят к выводу о том, что пора обновиться и подстричь волосы. В условиях современной моды появляется огромный спрос на короткие стрижки, которые не только являются тенденцией на сегодняшний день, но и вполне удобны для носки и ухода, не требуют сложной укладки и лишнего беспокойства. Стилисты и специалисты по волосам уже составили список самых модных женских стрижек в 2022 году и немного рассказали об их особенностях.
Ассиметричная стрижка.
Асимметрия в стрижке добавляет образу оригинальности и некоторого боевого духа. Она креативна, удобна и подходит дамам, которые постоянно перемещаются с места на место, решая важные дела. Обеспечить асимметричность прически парикмахер сможет вам за счет рвано подстриженных неодинаковых прядей или наоборот за счет гладкого перехода.
Ровный срез.
Ровный срез уже давно существует в индустрии красоты и моды, как самый классический вид короткой стрижки. Эта прическа отличается своей аккуратностью и натуральностью, за счет чего ровную стрижку можно дополнить небольшими косами или рваной челкой.
Пикси.
Стрижка «Пикси» давно завоевала внимание модниц. Она удобна, быстра в укладке и уходе. Достигается такой результат путем асимметрии и неровностей. Наиболее лучшими средствами для ее укладки будут муссы и гели в небольшом количестве.
Боб-каре.
Боб-каре наиболее универсальная стрижка для тех девушек, которые очень сильно страшатся попрощаться с длиной, но при этом хотят облегчить себе жизнь. Удлиненные пряди спереди и укороченные сзади отлично смотрятся друг с другом, что помогает создать девушкам прекрасные укладки и образы с ними. Именно поэтому боб-каре все еще занимает лидирующие позиции среди коротких стрижек.
Рваные пряди.
Рваные пряди придают волосам натуральности и природной небрежности. Особенно выигрышно такая прическа смотрится в локонах и хвостах и подходит разной длине ваших волос.