Как назвать мальчика и девочку, рожденных в декабре: лучшие редкие и красивые имена

Каждый будущий родитель сталкивался с тяжелым выбором имени для своего малыша. И это неудивительно, ведь от имени зависит и судьба ребенка. Любому человеку хочется, чтобы именно его чадо добилось всего самого лучшего в этой жизни. Именно поэтому стоит следить за тем, какие именно лучше всего давать своим детям в месяц их рождения.
Стоит начать с того, что некоторые имена лучше не использовать в качестве имени для будущего малыша. К такому числу относятся имена мучеников, поскольку их жизнь была крайне тяжела, что может так или иначе сказаться на судьбе ребенка. Также лучше избегать имен родственников. Они несут в себе как теплые воспоминания, так и негативную энергетику, которая могла накопиться вместе с этим с человеком.
Но какие же имена подходят лучше всего в декабре 2021 года?
Мальчика можно назвать следующими интересными именами:
Альберт — уверенный и упрямый.
Богдан — лидер и верный.
Даниил — добрый и трудолюбивый.
Глеб — сильный и смелый.
Елизар — творческий и осторожный.
Лев — добрый и тактичный.
Марк — успешный и скрытный.
Вышеперечисленные имена являются не только красивыми и редкими, но и отличаются положительными чертами, которые помогут судьбе своего носителя. Но что касается девочек?
Инесса — энергичная и воодушевленная.
Аделина — спокойная и творческая.
Инга — любящая и целеустремленная.
Камилла — скромная и романтичная.
Майя — творческая и принципиальная.
Милана — упорная и характерная.
Стелла — успешная и прямолинейная.
Эмма — разносторонняя и ответственная.
Имена для девочек также несут с собой особую энергию, которая значительно повлияет на жизнь малышки. Но стоит помнить, что самое главное влияние на дальнейшую судьбу ребенка принесут родительские любовь и воспитание.