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Что ждет знаки зодиака, чьи стихии Огонь, Вода, Воздух, Земля в 2022 году

5:00:4311/26/2021,София Мальцева
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Интуитивные, эмоциональные и очень чувствительные знаки воды могут быть загадочными, как сам океан.

Знание того, какой элемент покровительствует вашим знаком, может помочь вам понять свою природу. Фото: Pixabay.com

В астрологии существует четыре элемента: огонь, земля, воздух и вода. И все из двенадцати знаков попадают в один из четырех элементов, поэтому тремя знаками может управлять один и тот же элемент. Знание того, какой элемент покровительствует вашим знаком, может помочь вам понять свою природу. Это также может дать представление о том, с кем вы лучше всего ладите.

Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец

Как и сам огонь, знаки огня, как правило, страстные, динамичные и темпераментные. Огонь может согреть вас или причинить большие разрушения.

Воздушные Знаки: Близнецы, Весы, Водолей

Воздушные знаки—это все о действии, идеях и движении-они являются “ветрами перемен”. Когда на вас налетает сильный порыв ветра, вы не можете не двигаться.

Знаки Земли: Телец, Дева, Козерог

Знаки Земли делают это реальным. Это “приземленные” люди на планете, те, кто спускает нас на землю и напоминает нам начинать с прочного фундамента. Медленно и неуклонно, эти “строители” лояльны и стабильны, и остаются со своими людьми в трудные времена.

Водные Знаки: Рак, Рыбы-Скорпион

Интуитивные, эмоциональные и очень чувствительные знаки воды могут быть загадочными, как сам океан. Как и вода, они могут быть освежающими, или они могут утопить вас в своих глубинах.

По прогнозам астрологов, самой счастливой стихией будет воздушная. Однако, если вы ждете, что в день Нового года вам будут дарованы все блага, не ждите, что на вашем пороге появятся новые возможности для карьерного роста и идеальный партнер. На это потребуется время, и вы должны приложить все усилия.

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