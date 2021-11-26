Что ждет знаки зодиака, чьи стихии Огонь, Вода, Воздух, Земля в 2022 году

В астрологии существует четыре элемента: огонь, земля, воздух и вода. И все из двенадцати знаков попадают в один из четырех элементов, поэтому тремя знаками может управлять один и тот же элемент. Знание того, какой элемент покровительствует вашим знаком, может помочь вам понять свою природу. Это также может дать представление о том, с кем вы лучше всего ладите.
Огненные знаки: Овен, Лев, СтрелецКак и сам огонь, знаки огня, как правило, страстные, динамичные и темпераментные. Огонь может согреть вас или причинить большие разрушения.
Воздушные Знаки: Близнецы, Весы, ВодолейВоздушные знаки—это все о действии, идеях и движении-они являются “ветрами перемен”. Когда на вас налетает сильный порыв ветра, вы не можете не двигаться.
Знаки Земли: Телец, Дева, КозерогЗнаки Земли делают это реальным. Это “приземленные” люди на планете, те, кто спускает нас на землю и напоминает нам начинать с прочного фундамента. Медленно и неуклонно, эти “строители” лояльны и стабильны, и остаются со своими людьми в трудные времена.
Водные Знаки: Рак, Рыбы-СкорпионИнтуитивные, эмоциональные и очень чувствительные знаки воды могут быть загадочными, как сам океан. Как и вода, они могут быть освежающими, или они могут утопить вас в своих глубинах.
По прогнозам астрологов, самой счастливой стихией будет воздушная. Однако, если вы ждете, что в день Нового года вам будут дарованы все блага, не ждите, что на вашем пороге появятся новые возможности для карьерного роста и идеальный партнер. На это потребуется время, и вы должны приложить все усилия.