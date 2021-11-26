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Какой сегодня церковный праздник 26 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:3811/25/2021
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Так как впереди ожидался Рождественский пост, лепили пельмени с мясом, чтобы наесться впрок.

Если 26 ноября дубы шумят, значит, ветры не за горами. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 26 ноября 2021 года

Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
Церковь чествует святого Иоанна Златоуста - архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей (ок. 347-407). Автор множества богословских сочинений.

Народные традиции

В народе же этот праздник назвали просто – Иван Златоуст.

С 26 ноября в народе начинался «пельменный сезон», поэтому сегодня всей семьей готовили пельмени из смолотой в этом году муки.

Так как впереди ожидался Рождественский пост, лепили пельмени с мясом, чтобы наесться впрок. А также делали с другими начинками – картошкой, квашеной капустой, грибами, редькой. Их замораживали, клали в полотняные котомки и вешали в холодный сарай под самый потолок.

Приметы:

- Если 26 ноября дубы шумят, значит, ветры не за горами.
- Много снега – урожайный год на хлеб впереди.
- Звезды тускло мерцают 26 ноября – примета к снегу.
- Крупный снег в день Ивана Златоуста оттепель сулит.
- Снежная буря до полудня 26 ноября – ночью ожидается мороз.
- Вороны галдят – примета к потеплению.

Источники: my-calend.ru inpot.ru

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