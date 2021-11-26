Какой сегодня церковный праздник 26 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 26 ноября 2021 годаСвятителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
Церковь чествует святого Иоанна Златоуста - архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей (ок. 347-407). Автор множества богословских сочинений.
Народные традицииВ народе же этот праздник назвали просто – Иван Златоуст.
С 26 ноября в народе начинался «пельменный сезон», поэтому сегодня всей семьей готовили пельмени из смолотой в этом году муки.
Так как впереди ожидался Рождественский пост, лепили пельмени с мясом, чтобы наесться впрок. А также делали с другими начинками – картошкой, квашеной капустой, грибами, редькой. Их замораживали, клали в полотняные котомки и вешали в холодный сарай под самый потолок.
Приметы:- Если 26 ноября дубы шумят, значит, ветры не за горами.
- Много снега – урожайный год на хлеб впереди.
- Звезды тускло мерцают 26 ноября – примета к снегу.
- Крупный снег в день Ивана Златоуста оттепель сулит.
- Снежная буря до полудня 26 ноября – ночью ожидается мороз.
- Вороны галдят – примета к потеплению.
Источники: my-calend.ru inpot.ru