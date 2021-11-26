Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 ноября 2021 в России и мире

• День переворачивания мира
• Чёрная пятница (Black Friday)
• Всемирный день информации (World Information Day)
• День борьбы с ожирением (Anti-Obesity Day)
• Международный день сапожника (International Shoemaker Day)
• Всемирный день отказа от покупок (Buy Nothing Day)
• День памяти святителя Иоанна Златоуста
• День печали во благо (Good Grief Day)
• Международный день системного инженера (International Systems Engineer Day)
• День бухгалтера в Татарстане
• Всемирный день Льюиса (World Lewis Day)
• День торта (National Cake Day) - США
• День «Всегда пожалуйста» (You`re Welcome Giving Day) - США
• День семьи (Family Day) - Палау
• День кукурузы (National Maize Day) - США
• День зубной нити (National Flossing Day) - США
• День благодарения (National Day of Thanksgiving) - Тёркс и Кайкос
• День Конституции (Constitution Day) - Индия
• День «Пообедать над кухонной раковиной» (Dine Over Your Kitchen Sink Day) - США
• День юмориста (Dia Nacional del Humorista) - Аргентина
• День Конституции - Абхазия
• День провозглашения республики - Монголия
• День слушания (National Day of Listening) - США
• Всеукраинский день логиста - Украина
• День Басиджа (Basij Day) - Иран
• День объедков (National Leftovers Day) - США
• Пятница без меха (Fur Free Friday) - США
• День наследия коренных американцев (National Native American Heritage Day) - США
• Девонпорт Шоу (Devonport Show) - Австралия
• День молока (National Milk Day) - Индия
• Именины у Германа, Ивана, Антонина, Никифора
• Иван Златоуст (Осенние зяби, На Златоуста всё поле пусто)
Важные события:• 26 ноября 1904 года в Санкт-Петербурге открылся Суворовский музей
• 26 ноября 1917 года основана Национальная Хоккейная Лига (NHL)
• 26 ноября 1934 года в Новосибирске вышли в рейс первые трамваи
• 26 ноября 1965 года выведен на орбиту первый французский космический спутник «Asterix»
• 26 ноября 2003 года состоялся последний трансатлантический рейс сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд»
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru