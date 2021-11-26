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Новогодний плейлист: какие песни создают праздничную атмосферу 31 декабря

9:15:5311/25/2021
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Правильно подобранный новогодний плейлист поможет вам уже сейчас почувствовать приближающийся дух праздника.

Музыкальный плейлист, подобранный специально к празднику, задает всю его атмосферу и настроение. Фото: Pixabay.com
Музыкальный плейлист, подобранный специально к празднику, задает всю его атмосферу и настроение. Фото: Pixabay.com

Новый год является любимым для многих россиян праздником. Его праздничная атмосфера невероятна, пропитана чудесами и волшебством, исполнением желаний. В такой день крайне важно сохранять хорошее настроение, чтобы встретить Новый 2022 год в атмосфере семейности, улыбок и счастья, в кругу близких друзей и родных. Однако случаются и такие ситуации, когда даже накануне боя курантов праздничное настроение все никак не появляется. Психологами доказано, что музыка может влиять на процессы в мозге, из-за чего будет выделяться серотонин — гормон счастья. Поэтому, чтобы преисполниться духом Нового года и атмосферой праздника, мы рекомендуем вам послушать новогодние треки из подборки.

Новогодний плейлист, который задаст настроение и атмосферу вашему празднику:

Иностранная музыка.

1. Wham! – Last Christmas
2. Abba – Happy New Year
3. Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You
4. Frank Sinatra – Jingle Bells
5. Dean Martin – Let It Snow!
6. Brenda Lee – Rockin' Around The Christmas Tree
7. We Wish You A Merry Christmas (Christmas Carols)
8. Frank Sinatra – I'll Be Home For Christmas
9. Michael Bublé – It's Beginning To Look A Lot Like Christmas
10. Sia - Snowman
11. Ricky Montgomery - This December
12. Ricky Montgomery - Snow
13. ABBA - Happy New Year

Российская музыка.

1. Дискотека Авария - Новогодняя
2. Аркадий Хоралов и Аурика Ротару - Новогодние игрушки
3. Нина Бродская - Звенит январская вьюга
4. Людмила Гурченко и сестры Шмелевы - Пять минут
5. Стрелки - С Новым годом!
6. Блестящие - Новогодняя песня
7. Верка Сердючка - Новый год
8. София Ротару - Белая зима

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музыканастроениепесни31 декабряпраздникиНовый год.
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