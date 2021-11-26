ВОЗ собирает срочное совещание из-за нового штамма коронавируса

В Южной Африке выявили новый штамм коронавируса. Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что в пятницу состоится срочное совещание из-за случившегося. В ведомстве также заявили, что отслеживают новую разновидность вируса. На организованном мероприятии специалисты обсудят воздействие вакцинации на новый штамм и варианты развития дальнейших событий, в случае если прививка не поможет.
– Сейчас известно только то, что такой штамм имеет большое количество мутаций. Ситуация тревожная, потому что данный фактор может иметь влияние на поведение вируса, – сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что число погибших на шахте «Листвяжная» выросло до 52 человек. Там произошел взрыв 26 ноября. В момент взрыва под землей находили 285 человек. Спастись удалось не всем, 43 пострадавших были госпитализированы, а порядка 50 горняков оставались под землей. Спасатели не могли к ним пробраться из-за сильного задымления. А после сотрудники спасательных служб стали покидать место происшествия из-за сильной концентрации газа, что могло привести к новому взрыву. Среди погибших есть и спасатели. В регионе объявлен двухдневный траур.