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Конец света в 2022: какие предсказания великих провидцев связаны с новым годом. Что говорят Ванга и Нострадамус

6:00:3511/26/2021,София Мальцева
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Нацию настигнут землетрясения, штормы и огромные волны воды, что приведет к болезням и бедности.

В 2022 году солнечные технологии могут покрыть потребности значительной части населения земного шара. Фото: Pixabay.com

2021 год близится к концу, 2022 год стучится в дверь, а наши известные провидцы оставили страшные прогнозы на этот год.

Так, Ванга предсказала, что случатся серьезные стихийные бедствия, финансовые кризисы и разные важные проблемы для некоторых президентов государств.

Большинство ее пророчеств являются катастрофическими, призванными к радикальным изменениям в эволюции человечества.

Ванга предсказала гибель Америки: великая нация за океаном, населенная людьми из разных племен, будет уничтожена. Страна будет разделена и затоплена. У этой нации будет много несчастий, и она потеряет свои земли на востоке.

Нацию настигнут землетрясения, штормы и огромные волны воды, что приведет к болезням и бедности.

Многие будут уничтожены волнами, и много зверей и людей погибнет, а те, кто спасется, заразятся страшной болезнью.

Также мало хорошего предсказывает нам Нострадамус:

Вокруг имени Нострадамуса зародился настоящий культ, и многие аспекты жизни Пророка до сих пор окутаны тайной. За эти годы появились всевозможные теории заговора, некоторые из которых подтверждаются документами, представляющими историческую ценность. Солнечная энергия будет широко использоваться:

В 2022 году солнечные технологии могут покрыть потребности значительной части населения земного шара. Это поможет предотвратить рост цен на энергоносители и последствия изменения климата.

Северная и Южная Корея объединятся, а их лидера Ким Чен Ына свергнут с престола и он вынужден будет искать помощи в России. Его семья правила Северной Кореей в течение 65 лет.

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