Новогодний миллиард: Сколько денег разыграет «Русское лото» 1 января 2022 года

Новый год ассоциируется со временем чудес не только у детей. Миллионы россиян верят, что именно этот праздник навсегда изменит их жизнь.
Проложить дорогу к успеху нередко пытаются с помощью лотерейных билетов «Русского лото». И это – оправдано, учитывая призовой фонд, превышающий 2 миллиарда рублей. Более точная сумма для 1 января 2022 года будет известна только после того, как последний билет будет продан, ведь фонд состоит из половины вырученной суммы.
Новогодним днём в игру вступят билеты 1421-го тиража. Максимальный выигрыш для отдельного россиянина – 1 миллиард рублей. Здесь потребуется сорвать «Джекпот». Каковы шансы этого добиться и что вообще делать с лотерейным билетом – рассказываем.
Покупаем билетПродажа тиража №1421 началась 17 октября 2021 года. Билеты обычно есть в киосках Роспечати, отделениях почты и на кассах супермаркетов. Возможность купить бумажный вариант останется до вечера 31 декабря. Главное – убедиться, что это именно «новогодний» билет.
В розыгрыше участвуют и электронные версии билетов. Купить их можно онлайн, после регистрации на сайте stoloto.ru
Купив несколько билетов, шансы на победу можно увеличить.
Смотрим розыгрышПередача «Новогодний миллиард» начнётся в 15:30 по Москве. Прямое включение будет транслироваться и на телеканал НТВ, и на YouTube-канал «Столото». В течение двух часов результаты появятся на сайте «Русского лото».
Кто будет ведущим розыгрыша – вопрос пока открыт.
Вступаем в игруТе, кому недостаточно просто проверить свой результат после игры, могут прожить её полностью. Для этого билеты располагают перед собой во время трансляции. Как только ведущий достаёт бочонок с числом – можно закрыть аналогичное число у себя на билете фишкой.
Игра проходит в 3 тура. Сколько бочонков будет извлечено в каждом из них – определяется перед началом игры. Первый тур призван отсеять промежуточных победителей – тех, у кого в билете будет закрыта строка из 5-ти чисел. Они остаются на второй тур.
Далее начинается игра на деньги: те, кому посчастливилось закрыть целое поле из 15-ти чисел, срывают «Джекпот» и получают миллиард. Но победителя может и не быть. Тогда деньги поделят между самыми близкими к выигрышу результатами.
В третий тур проходят все участники второго, суммы денежных призов здесь не такие большие. Выиграть позволит закрытие всех 30-ти полей на билете.
Верим и надеемсяИзначально в игре примерно 90 бочонков. Первый тур заканчивается быстро, до 7-ми ходов. Ход здесь – это извлечение одного бочонка. Вероятность пройти во второй тур примерно 0,0003%. Обычно проходят от 1 до 3 миллионов билетов.
Около 40-ка ходов используется во втором туре. Вероятность выигрыша – 0,0002%. На третьей ступени удача падает ориентировочно до 0,0001%.