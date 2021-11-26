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Новогодний миллиард: Сколько денег разыграет «Русское лото» 1 января 2022 года

9:34:4311/26/2021,Ирина Новая
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Проложить дорогу к успеху нередко пытаются с помощью лотерейных билетов.

Новогодним днём в игру вступят билеты 1421-го тиража. Фото: Pexels

Новый год ассоциируется со временем чудес не только у детей. Миллионы россиян верят, что именно этот праздник навсегда изменит их жизнь.

Проложить дорогу к успеху нередко пытаются с помощью лотерейных билетов «Русского лото». И это – оправдано, учитывая призовой фонд, превышающий 2 миллиарда рублей. Более точная сумма для 1 января 2022 года будет известна только после того, как последний билет будет продан, ведь фонд состоит из половины вырученной суммы.

Новогодним днём в игру вступят билеты 1421-го тиража. Максимальный выигрыш для отдельного россиянина – 1 миллиард рублей. Здесь потребуется сорвать «Джекпот». Каковы шансы этого добиться и что вообще делать с лотерейным билетом – рассказываем.

Покупаем билет

Продажа тиража №1421 началась 17 октября 2021 года. Билеты обычно есть в киосках Роспечати, отделениях почты и на кассах супермаркетов. Возможность купить бумажный вариант останется до вечера 31 декабря. Главное – убедиться, что это именно «новогодний» билет.

В розыгрыше участвуют и электронные версии билетов. Купить их можно онлайн, после регистрации на сайте stoloto.ru

Купив несколько билетов, шансы на победу можно увеличить.

Смотрим розыгрыш

Передача «Новогодний миллиард» начнётся в 15:30 по Москве. Прямое включение будет транслироваться и на телеканал НТВ, и на YouTube-канал «Столото». В течение двух часов результаты появятся на сайте «Русского лото».

Кто будет ведущим розыгрыша – вопрос пока открыт.

Вступаем в игру

Те, кому недостаточно просто проверить свой результат после игры, могут прожить её полностью. Для этого билеты располагают перед собой во время трансляции. Как только ведущий достаёт бочонок с числом – можно закрыть аналогичное число у себя на билете фишкой.

Игра проходит в 3 тура. Сколько бочонков будет извлечено в каждом из них – определяется перед началом игры. Первый тур призван отсеять промежуточных победителей – тех, у кого в билете будет закрыта строка из 5-ти чисел. Они остаются на второй тур.

Далее начинается игра на деньги: те, кому посчастливилось закрыть целое поле из 15-ти чисел, срывают «Джекпот» и получают миллиард. Но победителя может и не быть. Тогда деньги поделят между самыми близкими к выигрышу результатами.

В третий тур проходят все участники второго, суммы денежных призов здесь не такие большие. Выиграть позволит закрытие всех 30-ти полей на билете.

Верим и надеемся

Изначально в игре примерно 90 бочонков. Первый тур заканчивается быстро, до 7-ми ходов. Ход здесь – это извлечение одного бочонка. Вероятность пройти во второй тур примерно 0,0003%. Обычно проходят от 1 до 3 миллионов билетов.

Около 40-ка ходов используется во втором туре. Вероятность выигрыша – 0,0002%. На третьей ступени удача падает ориентировочно до 0,0001%.

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тиражлотереягослотоРозыгрыш.
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