Директор шахты «Листвяжная», где погибли 52 человека, оказался лучшим в профессии в 2021 году

Директор ООО «Шахта «Листвяжная» Сергей Махраков является победителем областного турнира угледобывающей отрасли «Кузбасс — угольное "сердце" России».Такое заявление есть на сайте холдинга СДС, в который входит предприятие. Там написано, что Махраков был признан победителем в августе 2021 года. Он выиграл в номинации «Директор шахты-2021».
Также бывший горнорабочий очистного забоя четвертого разряда Денис Тимохин заявил корреспонденту «Ленты.ру», что управленец был уверен в своей безнаказанности. Также мужчина сообщал, что руководство множество раз заставляло их вносить изменения в конструкцию комбайнов, чтобы оборудование могло продолжить работать при повышенной концентрации в забое взрывоопасного метана.
О взрыве на шахте «Листвяжная» стало известно 25 ноября, общее число погибших составило 52 человека. Предварительная причина произошедшего – взрыв метана. Сейчас задержаны два человека. А последняя проверка на предприятии проводилась за день до взрыва, тогда проверяющий орган не выявил никаких нарушений на объекте. А за текущий год предприятие было оштрафовано на четыре миллиона рублей за все нарушения путем сложения.