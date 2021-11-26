Еженедельное чтение Таро с одной картой на 29 ноября - 5 декабря 2021 года для всех знаков зодиака

Здесь вы найдете одно карточное чтение Таро на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года с предсказаниями для всех знаков зодиака в астрологии.
На этой неделе похоже, что нам всем дается ситуация, с которой нужно разобраться. Для некоторых мы будем смотреть внутрь себя, чтобы увидеть, что мы сделали не так, и выяснить, как действовать правильно.
Что касается других, мы узнаем мнения других и то, как они влияют на нас, и влияют ли, вообще, пишет Your Tango.
На этой неделе есть несколько недостатков, представленных парой «предупреждающих» карточек. Возможно, нам придется навести порядок в наших беспорядках, поскольку они не исчезнут, пока мы не признаем, что сами их создали.
Мы также можем избавиться от того, что не работает в нашей жизни, особенно в нашей личной жизни.
По мере того, как мы пересекаем месяцы и выходим из ноября в темный декабрь, мы все сможем прибегнуть к нашей собственной стойкости и любви к себе; он там, он никогда не покидал нас.
Теперь нам нужно поверить в себя, чтобы провести этот год с миром, удовлетворением и завершением.
Еженедельное чтение Таро с одной картой с 29 ноября по 5 декабря 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: 7 Мечей
Эта карта Таро означает для вас , Овна, что вы сейчас делаете что-то важное и вам нужно закончить свое действие.
Есть детали, которые вы игнорируете, и они будут препятствовать вашему прогрессу, если вы просто будете двигаться, не обращая внимания на эти детали.
В том, что вы делаете, есть большая надежда, поэтому не саботируйте себя, пропуская то, что требует вашего внимания.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Туз Мечей, перевернутый
Эта карта абсолютно честная. Это о катастрофе и разрухе. Это не обязательно означает, что это ВАША беда, но, безусловно, стоит подумать о своем бизнесе и не заходить слишком далеко.
Это также подразумевает слишком большие надежды. Думайте реалистично на этой неделе, Телец. Избегайте катастрофы, не придавая слишком большого значения чему-то одному.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая
Каким бы умным вы ни были, Близнецы, вы все равно можете попасть в неприятности, если не будете так трезвы, как должны быть на этой неделе.
Эта карта подразумевает мошенничество и обман, вы можете быть игроком, который рассказывает жизнь, или вы можете быть тем, кому лгали. Как бы то ни было, на этой неделе вы увидите разыгрывание обмана, и вы будете его главной частью.
Рак(21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Дьявол, перевернутая карта
Вы можете ожидать увидеть несколько по-настоящему мелких поступков в течение этой недели, и вы также можете рассчитывать на то, что станете их частью.
Это может закончиться неделей, на которые вы не планировали, но вы не можете не прибавить к этому с точки зрения мерзких проявлений недоброжелательности.
На этой неделе вы будете плохо относиться к кому-то, и это будет так далеко от признания, что вы, в свою очередь, пострадаете из-за усилий, которые вы приложили, чтобы причинить боль другому.
Лев(23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Влюбленные
Что ж, у тебя хорошо получается, Лео. Когда дело касается любви и успеха, нет карты, которая бы подошла к делу быстрее, чем эта карта.
Если вы влюблены, вы получите человека, которого любите. Если вы хотите, чтобы вас любили, вас будут любить.
Эта неделя полностью посвящена тому, чтобы вы были довольны собой и романтическими интересами в вашей жизни. Чистый успех на этом фронте - хорошо, Лео.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Луна
Это хорошая неделя для вас, чтобы подвести итоги работы окружающих и выяснить, кто вам верен, а кто просто лжец с повесткой дня.
Потому что в вашей жизни есть кто-то, кто лжет вам, Дева, и именно на этой неделе вы узнаете это как правду .
Луна - это таинственная и коварная карта Таро, так что будьте осторожны - она настоящая.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Десятка Мечей
Ничто так не говорит о грусти, как Десятка Мечей , и, к счастью, у вас есть эта карта Таро в качестве карты недели.
Хорошо, давайте будем честными, это не самое счастливое время года, поэтому, если вы чувствуете себя подавленным в течение этой недели, этого следовало ожидать.
Эта карта приносит боль и душевные страдания, но это не признак постоянства; вы пройдете на этой неделе, но вам придется вынести испытания, которые встретятся на вашем пути. Проливайте слезы и двигайтесь дальше.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая
Эта карта в перевернутом виде может означать чревоугодие и излишество. Однако это не совсем плохая карта, так как вы получите максимум удовольствия во время этого периода обжорства.
Скажем так, менталитет «есть, пить и веселиться» в День Благодарения сохранится всю неделю, независимо от того, насколько вялым и забитым до жабр вы можете себя чувствовать.
Это неделя избытка - вам понравится, а потом вы перестанете. Ничего особенного.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Шестерка Мечей
Нет покоя усталым, а, Стрелец? Эта карта предназначена для работы, и для вас в этот момент года все хорошо.
Вы можете рассчитывать на удвоение рабочей нагрузки, и это не только будет полезно для вас, чтобы сжечь свою энергию, но также принесет вам столь необходимые деньги.
На этом этапе вы не против взяться за дополнительную работу, и это согласие будет работать на то, чтобы наградить вас еще большей работой в будущем.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая
Карта Пентакли может быть хорошей или плохой и в этом случае. Перевернутое состояние этой карты Таро, ну это плохо.
Это не трагично или ужасно, просто «плохо», как в отрицательных результатах за неделю. На этой неделе вы будете иметь дело со страхом и паранойей.
Вы с подозрением отнесетесь к своим близким и проявите признаки глубокого недоверия. Вы ждете ответа от человека, который слишком долго не сможет дать вам то, что вам нужно. Разочарование присоединяется к составу.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая
Эта неделя посвящена ожиданию либо зарплаты, либо какой-либо выплаты. Вам должны деньги; это приближается, или, по крайней мере, они продолжают говорить, что это в пути.
И все же денег нет. Вы не можете продвигаться вперед, пока эти деньги не поступят к вам, поэтому на этой неделе вы очень взволнованы. Это единственное, о чем ты думаешь.
Вы знаете, что можете двигаться вперед и прогрессировать, когда это наконец доходит до вас, но до тех пор просто подождите, подождите, подождите.
Рыбы(19 февраля - 10 марта)
Карта Таро: Волшебник
Возможно, это одна из самых интересных недель в вашем году, Рыбы. На этой неделе вы будете доверять своему собственному принятию решений, и все ваши выборы будут основаны на личном опыте.
Вы чувствуете, что достаточно страдали, и теперь готовы бросить вызов миру с другой точки зрения; что мудрого человека.
Вы можете взвесить хорошее и плохое, и теперь вы можете отличить их.
Это отличная карта для новых начинаний и входа в истинную мудрость.