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В Бердске главный санитарный врач Виктор Матко рассказал о вакцинации детей в России

3:43:3311/26/2021,Алина Бурова
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В странах США и Европы уже начали вакцинировать детей и подростков. Почему этого не происходит в России и появится ли?

Разработкой вакцины от коронавируса для несовершеннолетних уже занимаются. Фото: Pixabay
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Прививки от коронавирусной инфекции в России начали ставить в январе 2021 года, однако вакцинация детей и подростков еще не начата. Главный санитарный врач Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области в Бердске Виктор Матко порассуждал об этом непростом вопросе.

Как отметил Виктор Николаевич для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет необходимо, чтобы 95% населения было вакцинировано, однако этого пока не достигнуто.

- В чем трудность? России ситуация осложняется тем, что у нас в практику не введена вакцинация детей. В США начали вакцинировать подростков с 12 лет, в странах Европы - с 8 лет. В чем проблема? Вирус циркулирует в человеческом обществе, претерпевает изменения и мутирует,- произнес Виктор Матко.

По словам специалиста, о том, что в настоящее время дети болеют коронавирусом известно совершенно точно. При этом на первых порах пандемии, считалось, что дети переносят заболевание бессимптомно.

Вакцинацию детей от коронавируса уже ведут в США, Чили, Канаде, странах Европы.

Напомним, что пока на прививку от коронавируса может записаться любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет. Детская вакцина может начаться в России с января 2022 года.

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подросткипрививкикоронавирусКовидвакцинация детей
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