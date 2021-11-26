В Бердске главный санитарный врач Виктор Матко рассказал о вакцинации детей в России

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Прививки от коронавирусной инфекции в России начали ставить в январе 2021 года, однако вакцинация детей и подростков еще не начата. Главный санитарный врач Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области в Бердске Виктор Матко порассуждал об этом непростом вопросе.
Как отметил Виктор Николаевич для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет необходимо, чтобы 95% населения было вакцинировано, однако этого пока не достигнуто.
- В чем трудность? России ситуация осложняется тем, что у нас в практику не введена вакцинация детей. В США начали вакцинировать подростков с 12 лет, в странах Европы - с 8 лет. В чем проблема? Вирус циркулирует в человеческом обществе, претерпевает изменения и мутирует,- произнес Виктор Матко.
По словам специалиста, о том, что в настоящее время дети болеют коронавирусом известно совершенно точно. При этом на первых порах пандемии, считалось, что дети переносят заболевание бессимптомно.
Вакцинацию детей от коронавируса уже ведут в США, Чили, Канаде, странах Европы.
Напомним, что пока на прививку от коронавируса может записаться любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет. Детская вакцина может начаться в России с января 2022 года.