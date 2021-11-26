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Магнитная буря 28-29 ноября 2021: график силы магнитных колебаний. Как пережить опасный период геоударов метеопатам

7:00:0211/26/2021,София Мальцева
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Исследования показывают, что возмущения влияют главным образом на эмоциональную и вегетативную сферу человека.

Когда на Солнце происходят вспышки, достигая нашей планеты и ударяясь об ее магнитосферу. Фото: Pixabay.com

Прогнозы космической погоды на конец ноября довольно неутешительны. Магнитная буря, силой в три-четыре балла ожидается в конце этого месяца. По предварительному прогнозу, возмущения начнутся еще 27 ноября, в 10.00 по Новосибирску. Ее сила составит три балла, после чего увеличится до четырех. Магнитная буря будет длиться несколько дней. И прекратится 30 ноября, ближе к вечеру, в 16.00 по новосибирскому времени.

Как происходит магнитная буря?

Обычно наше магнитное поле начинает волноваться из-за ударной волны солнечного ветра. Когда на Солнце происходят вспышки, достигая нашей планеты и ударяясь об ее магнитосферу. Быстро движущийся солнечный ветер, ориентированным на юг, с большей вероятностью вызовет шторм высокого уровня.

Геомагнитная буря может привести к полярным сияниям, а также нарушениям радиосигналов и навигации по магнитному компасу. Но, самое важное, такое возмущение может ухудшить состояние здоровья метеозависимых людей.

Исследования показывают, что возмущения влияют главным образом на эмоциональную и вегетативную сферу человека. А также на активность регулирующих систем правого полушария и способность адаптироваться к изменениям физической среды. К метеопатам относятся люди с хроническими заболеваниями, с проблемами нервной системы. А также беременные женщины и маленькие дети.

Как справиться с негативным влиянием?

Реагирующим на геомагнитную бурю раздражением и головной болью (чаще это женщины), рекомендуется принимать легкие натуральные седативные препараты, например валериану. Люди, страдающие аритмией, ишемической болезнью сердца, а также те, у кого был сердечный приступ или инсульт, должны быть очень осторожны и соблюдать рекомендации врачей во время магнитных бурь. Большинство считает, что лучше оставаться дома во время обычных и магнитных бурь. Однако для вашего организма нет разницы, лежите вы в постели или гуляете. При этом улучшение состояние будет выше, поскольку свежий воздух всегда был предпочтительнее: человек дышит легче, и риск сужения сосудов меньше.

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