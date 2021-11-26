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Инженера-технолога на зарплату в 50 тысяч рублей и младшего воспитателя на 16 тысяч рублей ищут в Бердске

4:00:2411/26/2021
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Свежие вакансии от работодателей Бердска от 25 ноября 2021 года предоставлены Центром занятости населения.

работа вакансия
Предлагается работа

По ссылке вы найдете актуальный список всех открытых на 25 ноября вакантных мест работы в Бердске.

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вакансияработаБердский Центр занятости населения
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