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Госдума назвала сроки рассмотрения закона о QR- кодах в общественном транспорте

4:04:3511/26/2021
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Закон может вступить в силу уже в 2022 году.

Закон о QR-кодах в общественных местах и транспорте будет рассмотрен в Госдуме. Фото: Pixabay.com

В России Госдума рассмотрит законопроект о введении режима QR-кодов в общественных местах и транспорте 16 декабря. Однако ранее на просторах интернета появлялись новости о том, что правительство хочет перенести или отказаться от такого решения. Законопроект даже был исключен из календаря заседаний, но после его включили обратно. Причиной таких переносов стал высокий уровень общественного недовольства. Большая часть граждан выступили против введения подобного закона.

Сейчас уровень заражаемости за сутки в России стабильно достигает 37 тысяч случаев. А представители власти заявляют, что введение ограничительного доступа в общественные места и транспорт – единственная эффективная мера для того, чтобы снизить количество заразившихся. Известно, что закон может начать действовать уже в феврале 2022 года, однако планируется вести обязательное предоставление отрицательных результатов ПЦР-теста при входе в общественный транспорт.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что Никита Джигурда нокаутировал телеведущего Отара Кушанашвили. Их поединок состоялся на одном из турниров организации «Наше дело». После выступления шоумен вызвал на бой экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева и музыканта Джигана. Это уже вторая победа актера в данной организации, ранее он нокаутировал депутата Госдумы Виталия Милонова.

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