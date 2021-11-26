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Что произойдет в самое необычное Новолуние 2021 года 4 декабря и в чем его опасность: необходимо позаботиться о себе заранее

1:00:0811/26/2021
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4 декабря состоятся последние новолуние и солнечное затмение 2021 года.

Расположение Луны обладает особым влиянием на человеческую жизнь. Фото: Pxfuel.com
Расположение Луны обладает особым влиянием на человеческую жизнь. Фото: Pxfuel.com

4 декабря в 10:44 по московскому времени состоится последнее новолуние 2021 года. Также в этот же день произойдет не менее редкое и важное астрономическое событие этого года — полное солнечное затмение. Подобная связь двух важных явлений создает особую энергетику, которая несет как положительные свойства, так и шанс попасть в неприятности.

Особая энергетика позволит каждому желающему провести мистический ритуал, обряд или заговор. Это дает шанс невероятным образом изменить свою судьбу. В каком-то смысле это последний шанс сделать свою жизнь лучше с помощью высших сил в 2021 году. Но не стоит думать, что новолуние и солнечное затмение несут исключительно возможность привлечь в свой дом благополучие, счастье, деньги или успех.

На деле энергетика дает ряд ограничений. Например, 4 декабря лучше всего проводить тихо, спокойно — дома. Не стоит заниматься важными делами, планированием или за физическим трудом. Специалисты советуют в новолуние побыть в одиночестве, поскольку есть шанс, что может возникнуть спор или самый настоящий конфликт. Это объясняется изменением психоэмоционального состояния людей из-за энергетики 1 лунных суток. Иными словами, это приятная возможность отдохнуть от рутины, проблем и знакомых лиц — время, которое стоит провести с самим с собой.

Также неплохим решением в этот день будет диета или отказ от вредных привычек. Это поможет вашему организму, к тому же будет значительно эффективнее, чем в обычные дни. Также новолуние и затмение как нельзя лучше подходят для полноценного сна. Необходимо выспаться и набраться сил перед тяжелой неделей.

Отметим, что, по утверждению специалистов, в этот день нельзя стричь волосы, менять работу или ложиться на хирургический стол. Все это может принести нехороший результат.

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лунаопасностиастрономическое событиедекабрь 2021
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