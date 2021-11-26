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«Сколько можно издеваться?»: В Бердске мать двоих детей рассказала о долгих результатах ПЦР-теста и ожидании педиатра в туалете ЦГБ

7:01:3511/26/2021,Алина Бурова
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По словам бердчанки, место в коридоре для установки дополнительных скамеек есть, но проход посередине перегорожен двумя пеленальными столиками. Люди вынуждены стоять на лестничной площадке, в тамбуре и даже, по словам горожанки, в туалете.

Бердчанка сфотографировала место, где располагалась очередь. Фото: Предоставлено героиней

В Бердске мать двоих детей Евгения Сизых возмутилась оказанием медицинской помощи несовершеннолетним. Свою жалобу жительница города направила в Министерство здравоохранения.

Как рассказала Евгения «Курьер.Среда», в ноябре 2021 года у нее заболел 14-летний ребенок. Бердчанка позвонила по номеру телефона 5-56-01,  который размещен на стойке регистрации в детской поликлинике, однако трубку на другом конце провода никто не взял.

- Участковые врачи и расписание постоянно меняются, поэтому предварительно необходимо узнавать в каком кабинете и в какое время ведется прием. К детям старше 7 лет с температурой ниже 38 на дом сейчас не выезжают. В колл-центр дозвониться просто нереально. Всё время говорят, что ожидание более 10 минут. Проходит 10 и 20 минут, а время ожидания всё более 10 минут. Хорошо, что есть кого попросить зайти в детскую поликлинику и узнать, куда обращаться в такой ситуации,- выразила мнение о произошедшем с ней Евгения.

Евгения Сизых с больным сыном пришла в поликлинику на ул. Ушакова в 101 кабинет. Мать с ребенком отстояли в тамбуре два часа, так как для ожидания в кабинет было установлено шесть сидячих мест.

- Столпотворение было более 30 человек. Стоит отметить, что место в коридоре для установки дополнительных скамеек есть, но коридор, по какой-то причине, посередине перегорожен двумя пеленальными столиками. Люди вынуждены стоять на лестничной площадке или как мы, в тамбуре, который расположен перед туалетом. Некоторые ждали в туалете, где тоже расположены 2 пеленальных стола. Снять верхнюю одежду посетителям предложено было в коридоре, разместив её на вешалке, которая едва не заваливается от количества курток,- произнесла бердчанка.

Отстояв два часа, Евгении с сыном все-таки удалось попасть на прием.

- Выслушав жалобы о состоянии здоровья ребенка, доктор, стоит отметить, весьма обходительная женщина, лечение назначила, но при этом ПЦР-тест не взяла. 23 ноября у нас заболела еще и дочь. Нам пришлось опять идти в 101 кабинет, но уже с двумя больными детьми. У них была температура 37,4 и 38,7. Другого выхода у нас не было. Врача на дом вызвать невозможно, да и не отправляют к детям старше 7 лет. Мы отстояли опять два часа в тамбуре с достаточно высокой температурой. Когда мы все же попали на приём и доктор, выслушав наши жалобы, заявила: «И чего вы пришли, чего хотите?». На что я ей возразила: «Может быть, хотя бы возьмете ПЦР-тест?». Мазок на этот раз был взят безропотно. Сегодня уже 25 число, а результат ещё не готов. Хотя в соседнем Искитиме результат приходит уже на следующий день. Куда отправляют ПЦР в Бердске, что он готовится так долго? Между тем, сын ужасно кашляет. У него пропало обоняние и вкус пищевых продуктов,- отметила Сизых.

Евгения назвала то, с чем она столкнулась «издевательством».

- Вот как мы боремся с пандемией уже 2 года! Вот какую систему оказание медицинской помощи мы выстроили! Сколько можно издеваться над людьми, а тем более над детьми? - высказалась Евгения.

В пресс-службе ЦГБ Бердска сообщили, что в среднем, от момента забора до получения результата ПЦР-теста проходит трое суток, однако этот период может несколько увеличиваться.

- В среднем в БЦГБ идёт забор порядка 450 тестов в сутки, и порой эта цифра ещё больше. Обработка ПЦР-тестов проводится в трёх лабораториях новосибирских медучреждений. Временной разницы между обработкой взрослых и детских ПЦР-тестов нет,- прокомментировал начальник пресс-службы ЦГБ Бердска Аркадий Ефимович.

Отметим, что в ближайшее время Евгения Сизых вновь отправится с детьми в поликлинику, чтобы узнать результаты ПЦР-теста.

Евгения обращалась по этому номеру телефона. Фото: Предоставлено героиней

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От редакции

Сколько вы в среднем ждали ПЦР?

Андрей, 26 ноября 2021 7:12:29
На войне как на войне. От возмущений мамы врачей больше не станет.
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