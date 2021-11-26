Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В московском аэропорту Шереметьево эвакуировали людей из-за технических неполадок

4:26:0611/26/2021
0

К счастью, пострадавших нет.

В Шереметьево эвакуировали всех посетителей. Фото: Pixabay.com

В Москве в аэропорту Шереметьево произошла эвакуация 25 ноября. Как стало известно, там прошла учебную тревогу, пишет портал Известия. Также ранее в сети появилось видео, на котором слышно, как посетителей просят покинуть один из терминалов, объясняя такую просьбу техническими неполадками.

Напомним, ранее портал Курьер.Среда писал, что число погибших на шахте «Листвяжная» на Кузбассе выросло до 52 человек, все, кто остались в шахте после взрыва – погибли. Также известно, что на месте происшествия прогремел второй взрыв. Среди погибших есть и спасатели – шесть человек. На момент взрыва под землей находились 285 человек, из пострадали 43 горняка, их госпитализировали в медучреждение. Порядка 50 человек оставались под землей после трагедии, связь с ними отсутствовала, а пробраться в шахту спасатели не могли из-за сильного задымления.

Как сообщил один из шахтеров, которому удалось спастись, оставшимся под землей воздуха могло хватить на шесть часов, а при дозированном использовании, его могло хватить на семь часов. Данное заявление было сделано через 12 часов с момента взрыва.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
аэропортэвакуация.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы боитесь летать на самолете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Госдума назвала сроки рассмотрения закона о QR- кодах в общественном транспорте
4:04:35 11/26/2021
Госдума назвала сроки рассмотрения закона о QR- кодах в общественном транспорте
Какие молитвы читать на начало Рождественского поста: тексты молитв
4:00:39 11/26/2021
Какие молитвы читать на начало Рождественского поста: тексты молитв
БердскИнженера-технолога на зарплату в 50 тысяч рублей и младшего воспитателя на 16 тысяч рублей ищут в Бердске
4:00:24 11/26/2021
Инженера-технолога на зарплату в 50 тысяч рублей и младшего воспитателя на 16 тысяч рублей ищут в Бердске
Появился список погибших горняков в шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года
3:46:15 11/26/2021
Появился список погибших горняков в шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года
БердскВ Бердске главный санитарный врач Виктор Матко рассказал о вакцинации детей в России
3:43:33 11/26/2021
В Бердске главный санитарный врач Виктор Матко рассказал о вакцинации детей в России
Можно ли 27 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Филиппово Заговенье, за сутки до 40-дневного Рождественского поста?
3:30:47 11/26/2021
Можно ли 27 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Филиппово Заговенье, за сутки до 40-дневного Рождественского поста?
Режим самоизоляции могут ввести в ЮАР из-за нового опасного штамма коронавируса
3:26:23 11/26/2021
Режим самоизоляции могут ввести в ЮАР из-за нового опасного штамма коронавируса
Бердск«Большое спасибо землякам»: В Бердске потерявшая дом от взрыва газового баллона семья Дергачевых выразила благодарность протянувшим руку помощи людям
3:24:19 11/26/2021
«Большое спасибо землякам»: В Бердске потерявшая дом от взрыва газового баллона семья Дергачевых выразила благодарность протянувшим руку помощи людям
Джигурда отправил в нокаут телеведущего Отара Кушанашвили
3:20:37 11/26/2021
Джигурда отправил в нокаут телеведущего Отара Кушанашвили
БердскКак получить субсидии для ИП и ООО: налоговый эксперт рассказала, как получить поддержку для предпринимателей малого и среднего бизнеса в России в ноябре и декабре в коронавирус-2021
3:20:15 11/26/2021
Как получить субсидии для ИП и ООО: налоговый эксперт рассказала, как получить поддержку для предпринимателей малого и среднего бизнеса в России в ноябре и декабре в коронавирус-2021