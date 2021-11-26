В московском аэропорту Шереметьево эвакуировали людей из-за технических неполадок

В Москве в аэропорту Шереметьево произошла эвакуация 25 ноября. Как стало известно, там прошла учебную тревогу, пишет портал Известия. Также ранее в сети появилось видео, на котором слышно, как посетителей просят покинуть один из терминалов, объясняя такую просьбу техническими неполадками.
Напомним, ранее портал Курьер.Среда писал, что число погибших на шахте «Листвяжная» на Кузбассе выросло до 52 человек, все, кто остались в шахте после взрыва – погибли. Также известно, что на месте происшествия прогремел второй взрыв. Среди погибших есть и спасатели – шесть человек. На момент взрыва под землей находились 285 человек, из пострадали 43 горняка, их госпитализировали в медучреждение. Порядка 50 человек оставались под землей после трагедии, связь с ними отсутствовала, а пробраться в шахту спасатели не могли из-за сильного задымления.
Как сообщил один из шахтеров, которому удалось спастись, оставшимся под землей воздуха могло хватить на шесть часов, а при дозированном использовании, его могло хватить на семь часов. Данное заявление было сделано через 12 часов с момента взрыва.