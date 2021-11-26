В работе шахты «Листвяжная» было выявлено 914 нарушений за текущий год

В Кузбассе сотрудниками Ростехнадзора было выявлено почти тысяча нарушений в работе шахты «Листвяжная» за 2021 год. Такое сообщение появилось в Telegram-канале официального представителя ведомства Андрея Виля. Он заявил, что за текущий год на предприятии было проведено 127 проверок, в ходе которых проверяющий орган выявил 914 нарушений в работе. Также Виль добавил, что последний смертельный случай на шахте «Листвяжная» произошел порядка пяти лет назад. Тогда погибший нарушил технику безопасности.
О взрыве на шахте, которая находится в Кемеровской области стало известно 25 ноября, тогда сообщалось, что произошло метановый взрыв, во время которого под землей находились 285 горняков. Из них пострадали 43 человека, которые были госпитализированы врачами. Также сообщалось, что под землей без связи и возможности выбраться оставались порядка 50 человек. Сейчас известно о 52 погибших, шесть человек из них – спасатели.