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Скончался народный артист России, звезда фильма «Адъютант его превосходительства» Леонид Зимненко

4:58:5511/26/2021
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Ему было 78 лет.

Скончался народный артист России. Фото: kino-teatr.ru

Умер советский, российский певец - оперный бас, и актер, педагог, народный артист России Леонид Зимненко. Он скончался 24 ноября на 79 году жизни. Такое заявление сделал художественный руководитель московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, однако о причинах смерти артиста пока не известно. Сообщается, что у актера были проблемы с сердцем, также врачи диагностировали у педагога пневмонию.

Зимненко родился в 1943 году, а уже В 1971-м окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского и в том же году стал солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Умерший работал с московским музыкальным театром "Геликон-опера". Также принимал участие в проведении спектаклей в Большом театре. Также оперный бас давал концерты на территории России и за границей. Зимненко являлся учителем на кафедре вокального искусства МГУКИ. Как актер появлялся в роли в "Адъютанте его превосходительства" Ташкова в 1969-м.

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