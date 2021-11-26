Скончался народный артист России, звезда фильма «Адъютант его превосходительства» Леонид Зимненко

Умер советский, российский певец - оперный бас, и актер, педагог, народный артист России Леонид Зимненко. Он скончался 24 ноября на 79 году жизни. Такое заявление сделал художественный руководитель московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, однако о причинах смерти артиста пока не известно. Сообщается, что у актера были проблемы с сердцем, также врачи диагностировали у педагога пневмонию.
Зимненко родился в 1943 году, а уже В 1971-м окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского и в том же году стал солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Умерший работал с московским музыкальным театром "Геликон-опера". Также принимал участие в проведении спектаклей в Большом театре. Также оперный бас давал концерты на территории России и за границей. Зимненко являлся учителем на кафедре вокального искусства МГУКИ. Как актер появлялся в роли в "Адъютанте его превосходительства" Ташкова в 1969-м.