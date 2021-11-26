Календарь стрижки ногтей по фазам луны в декабре 2021 года: какой цвет ногтей выбрать для удачной встречи нового года

Все хотят быть еще красивее. Это помогает быть нам увереннее в себе и добиваться своих целей. Порой, идя в салон красоты, мы хотим один результат, а выходит — совсем другой. Подобное может зависеть не только от умений мастера, но и расположения Луны. Считается, что лунная энергетика обладает огромным влиянием на многие повседневные дела нашей жизни: уборку, готовку, работу или отдых. Именно поэтому порой обращение к лунному календарю за помощью — то, что требуется для хорошего результата.
Лучшие и худшие даты для ухода за ногтями в декабре 2021 года:
К благоприятным дням следующего месяца относятся 5-9, 12-16, а также 24-27 декабря. Эти даты имеют положительное влияние на любое дело.
К неблагоприятным датам относятся 4 и 19 декабря. В эти стоит отказаться от ухода за ногтями.
31 декабря уже не за горами. Совсем скоро мы начнем активно готовиться к празднованию новогодней ночи, украшая квартиру и, конечно же, себя. Для этого пригодится надеть красивое платье и сделать подходящий маникюр. Но мало кто учитывает, что следующий год пройдет под покровительством Водяного Тигра. Это означает, что выбирать все нужно с крайней осторожностью, ведь Тигр любит все натуральное и естественное. Если сделать все правильно и угодить будущему покровителю, следующий год пройдет удачно. Но какие рисунки или цвета лучше всего выбрать?
В качестве рисунков можно взять зверей, цветы, снежинки или самого Тигра. Лучшими цветами в данной ситуации будут все, что встречаются в природе. Однако стоит отказаться от чрезмерно ярких оттенков. Например, ядовитых и токсичных.
Отметим, что при выборе стоит учитывать как свои вкусы, так и вкусы свободолюбивого и целеустремленного Тигра. Нельзя угодить одному, но забыть о втором.