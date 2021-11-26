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Вопрос мэру Бердска: последняя надежда на вас! Помогите пристроить собаку!

5:23:2511/26/2021
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Последняя надежда на вас. С улицы Рогачева, 16 увезли женщину по скорой, частично парализованной. У нее осталась собака в квартире.

В группу "Курьер.Среда" в соцсети ВКонтакте написала Галина:

Собака осталась одна в квартире. Фото: Галины

Дорогой, Евгений Анатольевич! Последняя надежда на вас. С улицы Рогачева, 16 увезли женщину по скорой, частично парализованной. У нее осталась собака в квартире. Я взяла ключ с намерением помочь, что-бы собачка не погибла. Но увы.. никто не откликнулся на мою просьбу. Звонила даже директору приюта ,,Надежда" и писала в группу и в вацап компетентным лицам в этом вопросе. Я не могу помочь собаке, т.к. очень плохо себя чувствую. Прохожу лечение. Очень большое давление. И возраст уже не молодой. Помогите, пожалуйста, я не в состоянии помочь собаке.

От редакции: Мы связались с Галиной и согласовали размещение телефона. Возможно, кто-то сможет приютить собаку? Фото мы разместили.

Телефон Галины 89138598433

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собакапристроить собаку
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