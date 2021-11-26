Вопрос мэру Бердска: последняя надежда на вас! Помогите пристроить собаку!

В группу "Курьер.Среда" в соцсети ВКонтакте написала Галина:
Дорогой, Евгений Анатольевич! Последняя надежда на вас. С улицы Рогачева, 16 увезли женщину по скорой, частично парализованной. У нее осталась собака в квартире. Я взяла ключ с намерением помочь, что-бы собачка не погибла. Но увы.. никто не откликнулся на мою просьбу. Звонила даже директору приюта ,,Надежда" и писала в группу и в вацап компетентным лицам в этом вопросе. Я не могу помочь собаке, т.к. очень плохо себя чувствую. Прохожу лечение. Очень большое давление. И возраст уже не молодой. Помогите, пожалуйста, я не в состоянии помочь собаке.
От редакции: Мы связались с Галиной и согласовали размещение телефона. Возможно, кто-то сможет приютить собаку? Фото мы разместили.
Телефон Галины 89138598433