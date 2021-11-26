Школьные каникулы в 2022-м: даты зимних, весенних и летних каникул. Особенности этого учебного года

Через месяц в России начнутся школьные каникулы. С 27 декабря все школьники страны смогут выдохнуть и отметить Новый год, чтобы как следует набраться сил перед третьей четвертью. Продлятся зимние каникулы до 9 января. Но могут ли их продлить из-за коронавирусной ситуации в стране? А также сколько будут длиться другие каникулы в 2022 году?
По поводу продления зимних каникул для учащихся страны высказался пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, об этом говорить слишком рано. Каждый день специалисты следят за ситуацией COVID-19 в стране. Именно поэтому в случае необходимости будут приняты изменения. Но сейчас все пройдет по следующему расписанию:
Семестровые каникулы пройдут с 27 декабря по 9 января. Весенние: с 21 по 27 марта. А летние — с 27 мая по 31 августа 2022 года. При этом стоит учитывать, что любые изменения в длительности каникул должно быть согласовано со следующими правилами:
1. Все каникулы начинаются в понедельник.
2. Суммарно осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее 30 суток.
3. С учетом выходных длительность каникул не должна быть меньше 7 дней.
4. Летом каждый школьник должен отдохнуть не менее 2 месяцев.
5. Нельзя переносить дату проведения каникул больше, чем на 14 дней. В случае переноса необходимо оповестить всех заранее.
Триместровые каникулы проходят с 4 по 10 октября, с 15 по 21 ноября, с 27 декабря по 9 января, с 14 по 20 февраля, а также с 4 по 10 апреля. Летние каникулы не отличаются.