Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Школьные каникулы в 2022-м: даты зимних, весенних и летних каникул. Особенности этого учебного года

3:00:1411/26/2021
0

Суммарно в течение осенних, зимних и весенних каникул школьники должны отдохнуть не менее 30 дней.

На сегодняшний день школьные каникулы должны пройти так же, как и обычно. Фото: Pxfuel.com
На сегодняшний день школьные каникулы должны пройти так же, как и обычно. Фото: Pxfuel.com

Через месяц в России начнутся школьные каникулы. С 27 декабря все школьники страны смогут выдохнуть и отметить Новый год, чтобы как следует набраться сил перед третьей четвертью. Продлятся зимние каникулы до 9 января. Но могут ли их продлить из-за коронавирусной ситуации в стране? А также сколько будут длиться другие каникулы в 2022 году?

По поводу продления зимних каникул для учащихся страны высказался пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, об этом говорить слишком рано. Каждый день специалисты следят за ситуацией COVID-19 в стране. Именно поэтому в случае необходимости будут приняты изменения. Но сейчас все пройдет по следующему расписанию:

Семестровые каникулы пройдут с 27 декабря по 9 января. Весенние: с 21 по 27 марта. А летние — с 27 мая по 31 августа 2022 года. При этом стоит учитывать, что любые изменения в длительности каникул должно быть согласовано со следующими правилами:

1. Все каникулы начинаются в понедельник.

2. Суммарно осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее 30 суток.

3. С учетом выходных длительность каникул не должна быть меньше 7 дней.

4. Летом каждый школьник должен отдохнуть не менее 2 месяцев.

5. Нельзя переносить дату проведения каникул больше, чем на 14 дней. В случае переноса необходимо оповестить всех заранее.

Триместровые каникулы проходят с 4 по 10 октября, с 15 по 21 ноября, с 27 декабря по 9 января, с 14 по 20 февраля, а также с 4 по 10 апреля. Летние каникулы не отличаются.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
школьникиучебавыйдут на каникулы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как думаете, изменится ли длительность каникул?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Школьные каникулы в 2022-м: даты зимних, весенних и летних каникул. Особенности этого учебного года
3:00:14 11/26/2021
Школьные каникулы в 2022-м: даты зимних, весенних и летних каникул. Особенности этого учебного года
Во время погони со стрельбой на МКАД раненый наркокурьер сбил несколько авто: В его BMW нашли 6 кг мефедрона
2:59:54 11/26/2021
Во время погони со стрельбой на МКАД раненый наркокурьер сбил несколько авто: В его BMW нашли 6 кг мефедрона
Минтруд будет по-новому выявлять бедных - по уровню инфляции и прожиточному минимуму
2:39:48 11/26/2021
Минтруд будет по-новому выявлять бедных - по уровню инфляции и прожиточному минимуму
Чуткие поздравления от сыновей для мам и слова благодарности в День матери 28 ноября 2021
2:15:39 11/26/2021
Чуткие поздравления от сыновей для мам и слова благодарности в День матери 28 ноября 2021
Труп женщина под окнами высотки обнаружили в центре Новосибирска
2:14:07 11/26/2021
Труп женщина под окнами высотки обнаружили в центре Новосибирска
Календарь стрижки ногтей по фазам луны в декабре 2021 года: какой цвет ногтей выбрать для удачной встречи нового года
2:00:05 11/26/2021
Календарь стрижки ногтей по фазам луны в декабре 2021 года: какой цвет ногтей выбрать для удачной встречи нового года
Музыкант Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт
1:52:39 11/26/2021
Музыкант Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт
Российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса адаптируют под новый особо заразный штамм из Южной Африки
1:38:29 11/26/2021
Российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса адаптируют под новый особо заразный штамм из Южной Африки
Сертификаты для переболевших коронавирусом продлят на срок до одного года, заявили в Минздраве
1:20:03 11/26/2021
Сертификаты для переболевших коронавирусом продлят на срок до одного года, заявили в Минздраве
Деятельность Путина одобряют 60% россиян, почти столько же доверяют президенту РФ
1:04:36 11/26/2021
Деятельность Путина одобряют 60% россиян, почти столько же доверяют президенту РФ