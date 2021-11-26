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Аспирин повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

7:37:4311/26/2021
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Некоторые ученые уверены в том, что лекарственный препарат поможет избежать таких заболеваний, как COVID-19.

ЛЕкарства повышают риск сердечных заболеваний. Фото: Pixabay.com

По информации Британского фонда сердца, в стране в два раза больше пациентов, болеющих сердечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем с онкологией и болезнью Альцгеймера вместе взятыми. А ишемическая болезнь сердца – главная причина человеческих смертей не только в Великобритании, но и во всем мире. Такое заболевание возникает при накоплении жировой ткани в артериях и блокировкой или замедлением кровоснабжения.

По итогам недавних исследований, стало известно, что одно из самых популярных обезболивающих средств в мире может способствовать развитию таких заболеваний в организме человека. Такое заявление сделали исследователи из Европейской организации кардиологов. Сообщается, что прием аспирина повышает риск сердечной недостаточности у людей с хотя бы одним ранее существовавшим риском для здоровья.

К таким относят курение, ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Известно, что некоторые ученые уверены в том, что лекарственный препарат поможет избежать таких заболеваний, как COVID-19. А вот оставшаяся часть ученых, заявляют, что препарат принесет больше вреда для организма, чем пользы.

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лекарствопрепаратСердце.
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