Аспирин повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

По информации Британского фонда сердца, в стране в два раза больше пациентов, болеющих сердечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем с онкологией и болезнью Альцгеймера вместе взятыми. А ишемическая болезнь сердца – главная причина человеческих смертей не только в Великобритании, но и во всем мире. Такое заболевание возникает при накоплении жировой ткани в артериях и блокировкой или замедлением кровоснабжения.
По итогам недавних исследований, стало известно, что одно из самых популярных обезболивающих средств в мире может способствовать развитию таких заболеваний в организме человека. Такое заявление сделали исследователи из Европейской организации кардиологов. Сообщается, что прием аспирина повышает риск сердечной недостаточности у людей с хотя бы одним ранее существовавшим риском для здоровья.
К таким относят курение, ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Известно, что некоторые ученые уверены в том, что лекарственный препарат поможет избежать таких заболеваний, как COVID-19. А вот оставшаяся часть ученых, заявляют, что препарат принесет больше вреда для организма, чем пользы.