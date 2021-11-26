3 декабря – День юриста в России: история праздника, традиции и красивые слова для поздравления

3 декабря состоится День юриста — праздник всех работников, связанных с юриспруденцией: адвокаты, прокуроры, судьи, следователи, юристы, юридические консультанты, нотариусы и даже детективы. Все это профессии крайне важны в современно мире. Но мало кто знает, что официально этот профессиональный праздник начали отмечать лишь в 2008 году. Почти 100 лет праздник был проигнорирован государством, поскольку до этого его праздновали лишь в дореволюционной России.
Юристы являются представителями древней профессии, которая зарождалась во времена Древней Греции. Уже тогда существовали люди, занимающиеся изучением законов и защитой прав невинных на всеобщем суде.
Причиной появления этого праздника стало открытие юридического факультета в Московском университете в 1755 году, а после — принятие судебного устава в 1864 году. После 1917 года поздравлять юристов страны перестали. В 2008 году Владимир Путин подписал указ о появлении нового профессионального праздника. Так, 3 декабря появился праздник всех юристов России.
В этот день принято поздравлять родственников, близких и коллег с профессиональным днем — желать больших достижений в профессии, дарить подарки и проявлять заботу к человеку. Как бы то ни было, юриспруденция — отнюдь не простое дело, которое требует больших сил и качественного образования, ведь именно юристы стоят на защите прав жителей России и установлении в ней справедливости.
Отметим, что также на территории Российской Федерации отмечается и другой праздник, связанный с юриспруденцией. 29 марта празднуется День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ.