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Заговор на исполнение желаний: как его провести в домашних условиях, чтобы загаданное сбылось за 7 дней

4:45:5011/26/2021
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Многим людям хочется, чтобы их желания сбывались как можно быстрее. Для этого существует специальный ритуал, который поможет вам воплотить мечты в реальность всего за 7 дней.

Чтение заговоров, проведение обрядов и ритуалов требуют собранности и ответственности. Фото: Pixabay.com
Чтение заговоров, проведение обрядов и ритуалов требуют собранности и ответственности. Фото: Pixabay.com

Людям свойственно иметь множество желаний и хотеть, чтобы каждое из них поскорее сбылось. Чтобы ускорить данный процесс, а не терпеливо ждать результата, многие стараются мешаться в свою судьбу и ход событий с помощью магии заговоров и обрядов. Таким образом в жизнь быстрее приходит светлая полоса, а за ней удача, финансовый прирост, любовь и многое другое. Если вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось в кратчайшие сроки, необходимо выполнить один простой ритуал и прочитать соответствующий ему заговор. Однако сначала к этому делу нужно подготовиться.

Подготовка к проведению ритуала и чтению заговора.

1. Желание должно быть искренним. Его должны хотеть именно вы, а не кто-то из вашего ближнего окружения.
2. Проводить ритуал и читать заговор следует в одиночестве в тихой комнате, желательно, чтобы дома не было никого.
3. Усмирите свои эмоции. Перед проведением магического вмешательства необходимо полностью успокоиться и сосредоточиться на процессе.
4. Проводя ритуал и читая заговор обязательно концентрируйтесь на том результате, который хотите получить в итоге. Желательно даже представить его, визуализировать в своих мыслях и воображении.
5. Желание не должно принести вред окружающим или печаль кому-то ближнему, поэтому в данном вопросе соблюдайте максимальную аккуратность.

Проведение ритуала и чтение заговора.

Чтобы провести ритуал, вам необходимо найти тонкую белую свечу и чистый лист нелинованной бумаги. Возьмите ручку с черными чернилась и четко выведите рукой на листе свое желание, например, о том, что хотите купить квартиру или очень дорогой фен для волос. Затем отложите лист в сторону и разделите мысленно свечу на 7 равных частей. Для удобства на ее поверхности можно оставить засечки.

Выключив во всем доме свет и плотно заперев двери, поставьте белую свечу на лист бумаги с вашим желанием, а затем зажгите ее. Теперь детально представьте свое желание, визуализируйте то, как, например, вы садитесь в свою новую машину или раскрываете давно желанный футляр с обручальным кольцом. Представлять результат желания необходимо ровно до того момента, пока огонь свечи не достигнет первой засечки. Во время расположения огня на метре представьте, как касаетесь объекта желания, как чувствуете его материал под подушечками своих пальцев. Старайтесь не отвлекаться на внешние раздражители.

После того как свеча полностью скроет в пламени первую засечку, вглядитесь в пламя и произнесите следующий заговор: «То, что желаю, моим наскоро станет. Судьба меня не обманет, огонь до края догорает, новый день ко мне счастье заманит. Да будет так!». Затем одним выдохом затушите свечу и поставьте ее в укромное место вместе с листком бумаги. Следующие 7 дней проводите этот же ритуал. Когда все засечки будут сожжены и утрачены, а свеча еще не потухнет, сожгите в ее огне лист с желанием. Развейте пепел по ветру (можно через открытые окна балкона или квартиры).

Важно отметить, что концентрировать все эти 7 дней на желании нужно только во время ритуала. В остальное время старайтесь отвлекать себя от мысли о его исполнении, живите сейчас.

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