Число подписавших обращение против мусорной свалки под Бердском депутатов выросло до 11: Кто отказался и кто поставил подпись - поименно

Число поставивших подписи под обращением в правительство Новосибирской области среди депутатов Бердска увеличилось. Как стало известно «Курьер.Среда», 11-м подписантом стал представитель фракции КПРФ в депутатском корпусе Александр Мукасеев. Он в силу занятости — преподает в академии водного транспорта — не смог присутствовать ни на совещании фракции, где коммунисты решили одобрить протест, ни на заседании рабочей группы по свалке, которое прошло 25 ноября.
Напомним, что под письмом с убедительной просьбой вычеркнуть участок у бердского кладбища на землях Искитимского района из территориальной схемы обращения с отходами подписались накануне 10 депутатов. Это беспартийные народные избранники, которые на сентябрьские выборы шли как самовыдвиженцы, а также коммунисты (правда, не все из фракции) и представитель партии «Новые люди».
Фракция «Единой России» в полном составе отказалась подписывать обращение, созданное депутатом Еленой Беловой. Письмо с мнением противников свалки под носом у Бердска, адресованное министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову, она отправила 25 ноября. Общественное обсуждение терсхемы обращения с отходами продлится до 10 ноября. Поэтому свою позицию опоздавший Александр Мукасеев успеет изложить.
Он рассказал «Курьер.Среда» 26 ноября, что направит свой экземпляр протестного обращения в региональное правительство в понедельник.
- Я подписал, но зарегистрирую и отправлю свой экземпляр письма в понедельник. Сейчас у меня просто нет возможности попасть в Совет депутатов, - прокомментировал Мукасеев, заявив, что его нужно считать подписавшимся.
Главным аргументом такого решения для него стало мнение жителей, избирателей его округа, которые выступают против размещения полигона ТКО на границе с Бердском.
- Естественно, являясь депутатом, я отстаиваю их права и интересы. Я понимаю, что это проблема (утилизация отходов — прим. ред.) назревшая. Но я целиком поддерживаю позицию бердчан, - заявил депутат-коммунист.
По его словам, во время предвыборной кампании тему новой мусорной свалке неоднократно поднимали избиратели. Поэтому депутат, выражая их мнение — запретить полигон ТКО, подписал обращение против.
Итак, назовем тех, кто открыто выступил против размещения частной мусорной свалки на обозначенном земельном участке, принадлежащем крупного бердскому бизнесмену Виктору Голубеву, у поселка Маяк. Это представители депутатского объединения «В интересах Бердска» Елена Белова, Семен Лапицкий, Николай Бауэр, Андрей Бухаров («Новые люди»), Владимир Постников, Алексей Осин, Борис Арутюнов. А также члены фракции КПРФ Аркадий Брагин, Дмитрий Титов, Людмила Чуркина и Александр Муксеев.
Отказались подписывать обращение 16 человек. Среди них представитель коммунистов Константин Гук и член ЛДПР Елена Невеличко. Ну, и все единороссы: Мкртыч Овсепян, Иван Минин, Дмитрий Князев, Андрей Ковальский, Сергей Онищенко, Евгения Перфилова, Андрей Пилько, Павел Данилов, Светлана Уварова, Олег Яцков, Владимир Захаров, Алексей Шаталов, Константин Болтрукевич и Владимир Голубев.
По мнению противников, новая свалка не может быть размещена в 5 км от центра города с населением свыше 100 тыс. человек и на расстоянии менее 1 км от СНТ, где круглый год живут люди. Рядом - исток речки Раздельной, которая впадает в Новосибирское водохранилище, что вызывает вопросы у экологов. Место под свалку входит в 15-километровую зону аэродрома «Бердск-Центральный», что запрещено Воздушным кодексом.
Впрочем, статус аэродрома вдруг поставили под сомнение, сообщал «Курьер.Среда». Экологическая экспертиза должна дать свое заключение по новому полигону твердых коммунальных отходов в первом квартале 2022 года. А пока противники свалки намерены доказывать региональной власти, что на границе с Бердском ей не место. И предлагают спросить у своих депутатов, почему они сделали такой выбор.