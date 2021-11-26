38 человек остаются в шахте «Листвяжная» после страшной трагедии

В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» 38 человек остаются на месте взрыва, из них 35 шахтеров и 3 спасателя. Известно, что тела шестерых погибших уже были подняты из-под земли: троих горняков и троих спасателей. Также сегодня сотрудники МЧС сообщили, что жертвами трагедии стали 52 человека, а шансов обнаружить выживших уже нет. В число погибших вошли и шесть человек из спасательной группы, они спустились в шахту, чтобы поднять пострадавших на поверхность земли.
За выполнением спасательной операции будет лично следить полномочный представитель президента России в Сибири. Спасательная операция на шахте была приостановлена на целую ночь, по предварительным данным, причиной такого решения стала высокая концентрация газа в воздухе. Известно, что выжить оставшимся горнякам не удалось. Сейчас представители спасательных служб ждут, когда пространство наполнится метаном, его концентрация должна быть больше 20%. Тогда угроза взрыва достигнет минимума.
Также с утра сегодняшнего дня на место трагедии приезжают родственники погибших людей, которых запускают на территорию предприятия. Кроме того, на место происшествия прибыл губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В больницах сейчас находятся пострадавшие горняки и 11 спасателей, пишет ren.tv.
Коллеги погибших рабочих подтверждают неисправности оборудования и грубые нарушения техники безопасности. По словам шахтеров, некоторые из них даже анонимно обращались в специальные службы с заявлениями о превышении метана и газа. Но заявления не привели к какому-либо результату.