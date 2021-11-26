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В сети появилось видео момента задержания руководителей шахты «Листвяжная», где погибли 52 человека

7:25:3011/26/2021
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На задержанных заведены уголовные дела.

Задержание руководителей шахты в Кузбассе. Фото: Pixabay.com

В Кемеровской области задержали руководителей шахты «Листвяжная», где в результате взрыва погибли 52 человека. Момент задержания попал на видео. На кадрах видно, как сначала одного мужчину в наручниках выводят из кабинета несколько сотрудников полиции, затем второго, отличаются они только наличием головного убора у последнего.

Взрыв произошел в Кузбассе на шахте «Листвяжная», в момент трагедии под землей находились 258 человек, 43 из них пострадали и были доставлены в медучреждения. Также госпитализированы были 11 сотрудников спасательных служб, прибывших на место происшествия. Общее число погибших в результате взрыва – 52 человека, из них шесть спасателей. Сейчас тела 38 человек остаются под землей, спасатели возобновляют поисковые работы.

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видеозадержаниеВзрыв.
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