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За гранью «границы бедности»: в России может появиться новый показатель бедности, который уменьшит число нищих

7:59:3211/26/2021
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Появится «якорь бедности», который будет вычисляться по формуле. Согласно информации Росстата, за полгода текущего года уровень бедности в России составил 13,1% — это 19,1 млн человек.

В России власти могут ввести новый показатель для оценки бедности. Фото: Pixabay.com

В России может появиться новый показатель оценки бедности среди населения. В Минтруде рассматривает введение "Границы бедности", пишет портал Известия. Известно, что такой показатель будет зависеть от инфляции. Его можно будет высчитать, умножив прожиточный минимум (ПМ) за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период. По словам экспертов, такой показатель позволит сократить число бедных людей в России.

Согласно информации Росстата, за полгода текущего года уровень бедности в России составил 13,1% — это 19,1 млн человек. Сейчас бедными считаются те граждане России, которые получают прожиточного минимума, который составляет 11 653 рубля. Планируется разработать еще один вектор, который будет называться «граница бедности». Нововведение будет зависеть от инфляции и от «якоря бедности», который останется неизменным за все время наблюдений. Сумма, которая будет равна «якорю» составила 11 329 рублей.

«Якорь бедности» станет только критерием для оценки бедности населения. Пользоваться им при определении граждан, которые должны получать государственные меры поддержки не будут. В октябре текущего года инфляция достигла своего максимума с 2016 года: 8,13%. Продовольственные товары стали дороже на 10,89%, а непродовольственные — на 8,17%.

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