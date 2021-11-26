«Спортсменов заставляют круглосуточно ходить в этих «намордниках»: первый президент ММА Казахстана Анатолий Ким прокомментировал скандал с пловчихой Виталиной Симоновой и ее тренером

Вот уже несколько дней в мире спорта бушуют страсти: чемпионку мира по плаванию Виталину Симонову и ее тренера Александра Ильина в аэропорту Санкт-Петербурга задержали за отсутствие маски 22 ноября. Весь скандал силовиков и своего тренера пловчиха снимала на телефон, а видео разместила на своей страничке в Instagram. Кадры, на которых заслуженного тренера заламывают лицом в пол вызвали настоящий резонанс и в соцсетях, и в СМИ. Так, Симонову поддержал первый президент Объединенной федерации ММА в Казахстане Анатолий Ким. В беседе с «Курьер.Среда» 25 ноября, Ким высказался о неправильности применения масок в таком виде спорта и вот почему.
- В этот день я записал видеобращение для всех спортсменов, отметил много кого, для того, чтобы услышать мнение о прививках, обо всем этом, что происходит в Казахстане и России. После этого, я в этот же день вижу новость, что так обошлись с тренером заслуженным. Так вообще нельзя обращаться с людьми, особенно с возрастными людьми. И то, что сейчас титулованные спортсмены молчат, этого делать абсолютно нельзя. Спортсменов заставляют круглосуточно ходить в этих "намордниках" на тренировках и на соревнованиях. Каждый из спортсменов знает, что это вызывает и гипоксию, и много чего еще. Есть такой стереотип, что спортсмены тупые, но это стереотип всего лишь. Можно бесконечно говорить про это. Некоторые спортсмены начали писать уже про эту ситуацию. Я считаю, что мы не должны молчать, если сегодня вот из-за маски лицом в пол, то что будет завтра. Я написал Виталине, чтобы она меня держала в курсе. Она меня поблагодарила за поддержку, - рассказал Анатолий Ким - первый президент Объединенной федерации ММА в Казахстане.
Кстати, этот скандал не первый в жизни и самой Симоновой и ее тренера. Об этом подробно рассказывал близкий знакомый спортсменки «Курьер.Среда». На спортсменку все-таки завели уголовное дело за оскорбление сотрудников власти. Девушка пока под подпиской о невыезде. А вот на ее тренера Александра Ильина завели административку. Кстати, суд, который должен был пройти 24 ноября, отложили. Ильин пришел туда без СИЗ и «заработал» еще одну статью. Ему грозит приличный штраф. О новом судебном заседании пока неизвестно.