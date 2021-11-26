«Все знали и все молчали»: родные погибших горняков в шахте «Листвяжная», рассказали новые подробности страшной трагедии

Вся Кемеровская область в трехдневном трауре: утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» Беловского района прогремел взрыв, который изначально приняли за задымление. По некоторым данным, в момент взрыва там находилось 385 человек, на поверхность вывели 236. Погибло 52 человека, в больницу с отравились 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек. И вот, прошли сутки, а трагедия обрастает все новыми и новыми по-настоящему жуткими подробностями: оказалось, что всех шахтеров просто посылали на убой каждую смену, а за десять дней до трагедии в шахте был пожар, который потушили сами же горняки. «Курьер.Среда» 26 ноября пообщался с родными шахтеров «Листвяжной», которые рассказали все подробности ужасной трагедии.
Пожар, несправность и халатное отношение руководстваПосле трагедии в Кузбассе, областная прокуратура возбудила несколько уголовных дел, а также в срочном порядке начала проверять шахты и разрезы по поручению генпрокурора РФ. Выяснилось, что в шести организациях найдены нарушения: эксплуатация шахт, нарушения продолжительности непрерывного отдыха работников, необеспечение средствами индивидуальной защиты, нарушения требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности. Было возбуждено аж 28 административных дел. Но родные шахтеров считают: трагедии можно было избежать. В беседе с «Курьер.Среда» 26 ноября дочь горняка Николая рассказала, что отец неоднократно говорил про неисправность шахты.
- Папа каждый раз приходил с работы, и говорил, что их заставляли работать. С 14 на 15 число был пожар в шахте, папа говорил, что тогда они потушили сами. Все подходили к руководству, просили их спуститься с ними в шахту, но главные просто уходили от всего. Всё, что происходило, можно прочитать и прослушать в публикации. Почему из-за рвения к деньгам и халатности к работе директора, замдиректора я потеряла родного человека? Я буду добиваться справедливости до последнего. Чтобы наказание понесли виновные. А не как обычно происходит и происходило. На данный момент семьи погибших пытаются связываться друг с другом, помогать всеми силами. Я лечу к своим родным, жду самолет, - рассказала дочь одного из шахтеров Николая.
Известно, что после трагедии, Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). На данный момент следователи задержали директора шахты, его зама и начальника участка. Уголовное дело возбудили и на Ростехнадзор, который принимал шахту в ноябре этого года. Тогда вроде как нашли нарушения, но закрыли на все глаза. Цена за фиктивную проверку оказалась слишком высока.
«Дальше сотрудников и их родственников эта информация никогда не выходила»: что рассказывает дочь одного из бывших горняков о ситуации на шахте.
О том, что шахта непригодна, по словам Ирины (имя изменено - примечание редакции) - дочери одного из шахтёров, знал весь город. В беседе с «Курьер.Среда» 26 ноября девушка поделилась: семьи закрывают на все глаза.
- Шахта давно в непригодном для труда состоянии, и это известный факт для тех, кто там работает и всех местных жителей. Повышен уровень метана - ничего страшного, работаем. Угольная пыль осела - ничего страшного, идём в смену, нужно уголь на гора выдавать. Мелкие возгорания бывали и раньше. Дальше сотрудников и их родственников эта информация никогда не выходила (я имею в виду публичное пространство). Город маленький, работать больше негде. За невыработку плана не дают зарплаты. Поэтому все закрывают на это глаза и идут работать в любых условиях. Так и живем, - рассказывает Ирина.
Также девушка рассказала «Курьер.Среда» 26 ноября и страшные вещи: практически все шахтеры не имели доступа в шахту из-за здоровья, но ради зарплаты покупали медосмотры.
- А что касается проверок, то большинству шахтеров по состоянию здоровья в шахту спускаться нельзя. За много лет люди в прямом смысле слова сгнивают в шахте. При медосмотре всё покупается. И об этом тоже все знают. И пускают в шахту людей, которым туда спускаться не то чтобы нельзя, а противопоказано. Но если работников не будет хватать, планы выполняться не будут. Поэтому руки, ноги есть - иди. Помрешь - похороним. У меня отец умер от остановки сердца. А в заключении написали "алкогольная кардиомиопатия ". А выпивал он 2 раза в год. Потому что если бы написали, что сердце, тогда подняли бы последние медосмотры, в них ничего не нашли. Начались бы проверки медиков и руководства шахты. У нас много, кто официально умирают по другим причинам, чтобы шахты и разрезы не трогали потом, - рассказала дочь экс-шахтёра Ирина.
Но и это ещё не все. Ирина поделилась ещё одним фактом с «Курьер.Среда» 26 ноября.
— Сотрудникам обещали поднять зарплату. В силу того, что сейчас СДС несёт потери, повышение заработной платы отменили. Более того, люди месяца на 3 останутся без работы. Официального объявления от руководства не было, неофициальное было. На фабрике все в добровольно-принудительном порядке: отправят сотрудников в отпуск. Материальная помощь семьям пострадавших - так же, в добровольно-принудительном. Суммы пока непонятны, руководство подсчитывает убытки, - поделилась дочь горняка Ирина.
Кроме этого, Ирина рассказала и про и.о губернатора Кемеровской области. Ведь известно, что сейчас жители региона Винчи в произошедшем и Цивилева.
- Цивилева люди сейчас рвут на части. Не знаю, собирается ли он в отставку. Он тут особо ни при чем: ему докладывают - он верит, отчеты принимает. А как иначе? Не пойдёт же он сам каждую шахту проверять, если ничего в этом не смыслит. Но да, на фоне этой трагедии, Московская площадь, культурный кластер в Кемерове и Шерегеш, которыми он козырял, померкли. Рейтинг доверия не то что упал, его готовы разорвать. У нас Тулеева любили, он шахтерам всегда помогал. В 90-00 когда шахтеры бастовали из-за невыплат, он быстро все "разрулил", Цивилев для шахтёров никто, чужой, - рассуждает девушка.