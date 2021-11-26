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«Ростелеком» построил в Новосибирской области 37 базовых станций по проекту УЦН 2.0

7:38:4411/26/2021
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«Ростелеком» в Новосибирской области завершил запланированные на этот год работы по второму этапу федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Благодаря этому мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводной интернет стали доступнее для 12,5 тысяч жителей в 37 населенных пунктах региона.

Фото предоставлено МРФ «Сибирь»

В апреле этого года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек.
До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для строительства.
«Мы успешно завершили запланированный объем работ и ввели в эксплуатацию все 37 базовых станций в 14 районах области. Для многих жителей региона это стало важным событием: теперь им тоже доступны современные и надежные услуги связи, открывающие доступ к цифровым ресурсам», — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала компании «Ростелеком».
В 2021 году семь базовых станций было построено в Куйбышевском районе Новосибирской области, шесть — в Чановском, четыре — в Искитимском районах. По три станции заработало в Ордынском, Болотнинском и Убинском районах, по две — в Баганском, Кыштовском и Краснозерском районе. По одному населенному пункту охвачено в Мошковском, Коченевском, Сузунском, Купинскоми Татарском районах.
«Стабильной и быстрой связи, развитию скоростного интернета в нашем регионе уделяется самое повышенное внимание. Помимо строительства вышек, идет активная работа по подключению к Сети социально значимых объектов — школ, ФАПов, пожарных частей, домов культуры, библиотек, пунктов полиции. С 2019 года подключено 1 626 объектов. Кроме того, благодаря распределительным оптоволоконным линиям связи, до конца 2021 года доступом к интернету будет обеспечено 2,3 тысячи домохозяйств», — подчеркнул Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области.

Фото предоставлено МРФ «Сибирь»
Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»
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