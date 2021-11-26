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С Днем морпеха! Торжественные и праздничные открытки День морской пехоты России – каждому герою морей и океанов 27 ноября

12:15:4011/26/2021
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Современная морская пехота России имеет в своем распоряжении самую разнообразную боевую технику – бронетранспортеры, зенитные установки, плавающую технику, автоматическое стрелковое оружие. Однако начиналось все намного проще – с указа российского царя Петра I от 27 ноября 1705 года.

День морской пехоты России

Чтоб с моря не было беды,
Чтоб враг не вышел из воды,
Солдаты берег стерегут
И никогда не подведут.

Морской пехоте слава, честь.
Герои, здесь, конечно есть.
Морской пехоте всей ура,
Спокойны наши берега.

***

С Днем морской пехоты поздравляю,
Праздник вся Россия отмечает!
Пусть твое здоровье будет крепким,
Радость жизни пусть не меркнет.

Пусть бои кончаются победой,
На душе пускай сияет лето.
Исполняются пускай твои мечты,
Наилучшего достоин ты.

День морской пехоты России

Поздравь морпеха —
Он достоин!
За честь и славу!
День такой!
Раз он морпех,
А значит — Воин,
Великий долг
Он помнит свой!
Когда беда стучится в двери
... бывает разное порой...
Рискнет он — Родина поверит,
У моря встанет гордый строй!

***

И пехотинец и моряк,
Солдат универсальный,
В берете чёрном набекрень
Боец он уникальный.

Всегда готов войти в маневр,
Сойти с воды на сушу,
В берете чёрном набекрень,
Отчизне отдать душу.

И поздравляем мы ребят,
Способных и умелых,
В беретах черных набекрень,
Познавших войны дело.

Стихи: Поздравок
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