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Погибших спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе наградят орденами мужества посмертно

8:06:1511/26/2021
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Шесть спасателей погибли.

Погибшие спасатели получат награды. Фото: Pixabay.com

В Кемеровской области спасатели, которые лишились жизней при спасательной операции на шахте "Листвяжная" будут награждены орденами мужества. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Также врио главы МЧС России Александр Чуприян обратился к родным и близким погибших в результате трагедии. Он выразил свои соболезнования.

– Нашей скорби нет предела, это большая трагедия для нашей стране и нашего ведомства в частности. Хочу выразить искренние соболезнования не только от себя, но и от всех сотрудников нашей организации. Имена этих людей мы запомним навсегда. Спасатели и шахтеры выполняли свой долг до последнего, – сообщил глава МЧС.

Взрыв произошел в Кузбассе, там во время трагедии находились под землей 258 человек. Пострадали 43 человека, их госпитализировали врачи. После появилась информация о 11 погибших. А на утро 26 ноября стало известно, число погибших составило 52 человека, из них 46 горняков и шесть спасателей. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, а руководители предприятия задержаны.

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Награды.Мужество6 СпасателиГУ МЧС
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