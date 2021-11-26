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Единственный выживший горняк на шахте «Листвяжная» вышел к спасателям сам

8:30:1511/26/2021
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Пострадавший провел под завалами больше суток. Он представляется фамилией, которой нет в списках погибших.

Выживший горняк вышел к спасателям сам. Фото:SHOT

В Кемеровской области один из пострадавших в результате взрыва на шахте "Листвяжная" провел под завалами больше суток и вышел к спасателям сам. Горняк находится в шоковом состоянии, но в сознании. Ему удалось собственноручно выбраться на поверхность земли. Дальше его положили на носилки и повезли в сторону машины скорой помощи. Рабочего повезли в медучреждении.

Согласно данным Telegram-канала Mash, выжившим оказался 38-летний Вячеслав Суворов, которые является подземным проходчиком. Однако сам выживший называет себя другим именем. Фамилии, которую он называет, когда его просят представиться, нет в списках пострадавших лиц.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что спасателей, погибших при поисковых операциях на шахте "Листвяжная" после взрыва, наградят орденами мужества. Сейчас известно, что 11 сотрудников ведомства госпитализированы, а еще шесть скончались. Спасательная процедура началась еще вчера, однако из-за высокого уровня концентрации газа было принято решение ее приостановить. Глава МЧС выразил свои соболезнования родным и близким всем погибших.

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шахтавыжилВзрыв.Пострадавший.
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