В Краснодарском крае местная жительница выиграла в лотерею 60 млн рублей

В Краснодарском крае одна из местных жительниц выиграла в лотерею порядка 60 млн рублей. Она выиграла в «Спортлото «6 из 45», сумма выигрыша составила более 58,7 млн рублей. Известно, что о том, что девушка стала победительницей, она узнала только через несколько месяцев после подведения итогов, пишет РБК.
Девушка купила лотерейный билет на сдачу в одном из супермаркетов, когда путешествовала по России. Волшебный билет был куплен в Мурманске. Победительница сообщила кассиру номер своего телефона, но с тех самых пор не проверяла папку входящих сообщений, где затерялось СМС о выигрыше.
– Вечно на телефон приходит всякий спам, никогда не проверяла сообщения, а тут что-то решила зарегистрироваться на сайте "столото", где и выяснилось, что я выиграла крупную сумму денег, я была в шоке, – говорит выигравшая.
В личном кабинете она ввела свой номер телефона, который продиктовала в июле кассиру и обнаружила многомиллионный выигрыш. В планах у россиянки получение высшего образования, путешествие в Канаду и благотворительность.