В России за сутки выявили 34 690 случаев заражения ковидом

В России за 24 часа было выявлено 36 690 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших на территории страны выросло до 9,5 млн пациентов, такие данные предоставляет оперативный штаб по борьбе с ковидом. За сутки до этого было выявлено 33 796 россиян с положительными результатами ПЦР-тестов. А максимальный показатель был зафиксирован 6 ноября – 41 335 заболевших. Не справились с заболеванием и скончались за тот же период времени 1235 россиян, на три человека меньше, чем за день до этого. Выздороветь и выписаться из медучреждений удалось 36 145 пациентам.
Лидирует по числу зараженных жителей за сутки Москва – 3929. На втором месте расположился столичный регион, там за 24 часа было выявлено 1812 случаев заболевания. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – 1704. А самое низкое распространение вируса было зафиксировано в Чукотке, там за сутки заразились девять человек. Всего с момента начала пандемии было выявлено 9 502 879 человек с ковидом, из них 270 292 случаев закончились летальных исходом, а 8 200 971 пациентам удалось выздороветь.
А по информации всемирной организации здравоохранения, всего в мире было выявлено 260 млн случаев заражения данным вирусом. А скончались более пяти млн жителей планеты Земля. Среди стран с самой тяжелой ситуацией из-за пандемии лидируют США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия расположилась на пятом месте данного списка.