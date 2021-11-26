«Козлами называют»: В Бердске безмасочники жестоко оскорбляют водителей. Пассажиры рискуют остаться без муниципального транспорта на 3 месяца

В Бердске ПАТП находится под угрозой закрытия. Штрафы до полумиллиона рублей грозят автотранспортному предприятию за несоблюдение масочного режима пассажирами.
Как рассказала «Курьер.Среда» директор ПАТП Бердска Елена Бороздина, пассажиры серьезно рискуют остаться без муниципального транспорта. По ее словам, есть немало случаев неадекватного поведения пассажиров на просьбу надеть маску. Порой люди возмущены вплоть до того, что переходят на жесткие оскорбления водителей автобусов.
- Есть такие случаи, когда пассажиры ругаются матом и оскорбляют водителей. И «козлами», и как только их не называют. Это еще вежливая форма обращения с учетом требования надеть маску. Шоферов успокаиваем, просим, чтобы не реагировали на такие слова, а пассажиров еще больше возмущает, когда водитель молчит. При этом, надо учитывать, что у нас водитель более 10 часов находится на линии и если его с утра таким «зарядом бодрости» зарядить, то представьте, какое у него будет психологическое состояние на весь день! А он в первую очередь ответственен за безопасность людей, - прокомментировала редакции Елена Бороздина 26 ноября.
Выяснилось, что в летнее время безмасочники решались на целые саботажи. Они вставали впереди автобусов и задерживали движение транспорта. Немало звонков поступало и напрямую в ПАТП, однако в таких случаях, как говорит Бороздина, сотрудники организации просили людей регистрировать свои жалобы в письменной форме.
- Если пассажиры считают, что их права нарушены, то их нужно отстаивать в надзорных органах, но никак не задерживать транспорт, особенно в часы пик, ведь это проявление неуважения к людям. Кто-то едет в это время на учебу, кто-то на работу, а кто-то может из врачей едет лечить нас и спасать жизни. Мы точно такие же исполнители и обязаны действовать в рамках закона, который предписан свыше, - выразила свое мнение руководитель автотранспортного предприятия.
При очередном обследовании пассажиропотока в Бердске Елена Бороздина увидела, что в транспорте имеется много людей с насморком и кашлем. Елена Викторовна вежливо просила надеть таких пассажиров маску. Просьбу женщины выполняли.
- Все-таки большинство людей, когда просишь надеть маску - надевают, но надо просить. Убедительная просьба к пассажирам быть ответственными. Я считаю, что нет большого дискомфорта в том, чтобы надеть маску и проехать в ней, зато исключается вероятность заболеть. Если не думаете о себе, то подумайте об окружающих. Едут детки и люди пожилого возраста. Мы же объясняем, просим. Водитель должен следить за безопасностью дорожного движения, а не поворачиваться в салон и смотреть на маски. Надевание маски при входе в магазин не вызывает же такого недовольства! Это уже как норма жизни, которую мы принимаем и выполняем, - высказалась Бороздина.
На следующей неделе руководство бердского ПАТП поедет получать на руки административный материал. Он будет передан министерством транспорта в суд. Исходя из соответствующих предполагаемых административных статей, автотранспортная организация города может приостановить свою деятельность до 3 месяцев.
- Предприятие могло потратить эти деньги на оплату лизинговых платежей, ускорить гашение и приобрести новые автобусы, а теперь мы будем платить штрафы по большому счету в никуда, - сообщила Елена Бороздина.
Отметим, что по итогам рейда проверки масочного режима в Бердске от 24 ноября собрано 7 материалов как на перевозчиков бердских маршрутов, так и междугородных. Проверка осуществлялась представителями министерства транспорта Новосибирской области и полицией.