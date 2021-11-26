Годовой любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: как затмения, ретроградный Меркурий, Венера и Марс повлияют на ваши отношения

По мере того, как мы все начинаем готовиться к 2022 году, становится ясно, что верно одно: этот следующий год будет посвящен выработке наших собственных правил в любви и отношениях.
Годовой любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака проясняет ситуацию: будьте готовы.
Это не означает, что у всех нас будут случайные интрижки, как раз наоборот, поскольку Венера завершит неслыханное четырехмесячное пребывание в преданном Козероге, но только то, что мы обязуемся и как мы выстраиваем эти отношения, скорее всего, повлияет на него, отличаются от социальных норм, на которых выросли многие из нас.
Учитывая, что общественные условности рушатся вокруг нас, неудивительно, что нас также приглашают взглянуть на любовь по-новому.
Это может означать, что мы увидим больше церемоний помолвки по сравнению с традиционными свадьбами, больше совместных переездов или даже двойных резиденций.
2022 год - это год, когда ваш любовный гороскоп предлагает вам творить все, что вы хотите и чтобы ваша романтическая жизнь выглядела так, как нужно.Нет свода правил, которому нужно следовать, нет отметок хороших отношений, которых нужно достичь, вместо этого, речь идет об использовании нашей собственной правды и ожидании решения, что на самом деле подходит нам и нашей жизни.
Вместе это положит начало новой эре в отношениях и в том, как мы делимся своей жизнью с теми, кого любим.
Хотя есть еще важные даты для переезда, побегов и помолвок, тем больше энергии здесь заключается в том, что чем больше мы познаем себя, тем глубже мы можем любить.
И в этом году мы решили принять все это.
Любовный гороскоп на 2022 год: важные даты и месяцы
Любовный гороскоп на январь 2022 года14 января 2022 г.
Меркурий начинает свой первый ретроград в году в Водолее, что может сигнализировать о том, что отношения становятся более нетрадиционными или отделенными от социальных норм, чтобы добиться успеха.
18 января 2022 г.
Уран поворачивается прямо в Тельце и выводит на первый план давно кипящие изменения.
29 января 2021 г.
Венера поворачивается прямо в Козероге, привнося новый ландшафт в нашу романтическую жизнь с точки зрения приверженности и стабильности.
Любовный гороскоп на февраль 2022 года3 февраля 2022 г.
Меркурий поворачивает прямо сейчас всего через несколько дней после Венеры, и теперь мы можем понять и создать наши отношения, основываясь на том, чего мы действительно хотим и в чем нуждаемся, а не на том, что нам говорят, что это нормально.
Февраля 17, 2022 год
Юпитер секстилирует с Ураном, и это создает момент неожиданной энергии, который помогает нам привести в действие любые планы взаимоотношений, а также время наблюдать за побегами или неожиданными помолвками; думать неожиданно, но замечательно.
Февраля 22, 2022 год
22.02.22 Нептун достигает двадцати двух градусов, что является выдающейся датой как в астрологии, так и в нумерологии, этого не происходило более ста лет и ознаменует знаменательную дату в вашей жизни, демонстрируя, что должно быть никогда быть остановленным.
Любовный гороскоп на март 2022 года6 марта 2022 г.
Венера и Марс сегодня входят в Водолей, что означает, что мы должны быть на одной волне с нашим партнером в отношениях, это снова говорит о том, что многие отношения станут более нетрадиционными, но в конечном итоге более аутентичными в течение следующего года.
9 марта 2022 г.
Меркурий входит в Рыбы, создавая атмосферу разговора от сердца и будучи более эмоционально уязвимым, это также совпадает с уроками Венеры в Козероге в течение четырех месяцев, заканчивающихся изменением того, как мы любим.
Любовный гороскоп на апрель 2022 года12 апреля 2022 г.
Соединение Юпитера и Нептуна означает связь обоих наших снов с планами, которые мы строим на будущее, отличное время для разговора или обсуждения того, что будет дальше.
29 апреля 2022 г.
Плутон становится ретроградным, прося нас поближе взглянуть на нашу правду, чтобы убедиться, что на этот раз мы действительно поступаем по-другому, а не просто подавляем свои чувства.
30 апреля 2022 г.
Частичное солнечное затмение в новолуние в Тельце, которое относится к ноябрю 2021 года и событиям, которые разворачивались тогда, более чем вероятно, что многие из них сейчас реализуются или даже разрешаются. Это часть нашей новой оси энергии, которая сместит наш фокус на действия и совместное построение наших отношений.
Любовный гороскоп на май 2022 года10 мая 2022 г.
Меркурий становится ретроградным в Близнецах, прося нас задуматься над некоторыми недавними решениями и выборами, которые мы сделали. Это также может помочь нам найти баланс золотой середины вместо того, чтобы быть слишком левым или правым в нашем мышлении, позволяя больше свободы и принятия.
10 мая 2022 г.
Юпитер входит в Овен после недолгого пребывания в Рыбах. Планета изобилия переходит в этот огненный знак, чтобы помочь нам предпринять серьезные действия в отношении наших мечтаний, ожидая важных моментов в наших отношениях и жизни.
16 мая 2022 г.
Полное затмение в Полнолуние в Скорпионе прольет свет на наши сокровенные желания и поможет нам включить больше нашей правды в отношения.
28 мая 2022 г.
Венера возвращается в наш домашний знак Тельца, принося долгожданное облегчение от всей напряженности и долгожданное возвращение в любовь.
Любовный гороскоп на июнь 2022 года3 июня 2022 г.
Меркурий поворачивается прямо в Близнецах, и мы будем чувствовать себя сильнее в принятии решений и выборе в наших отношениях, а также в способности принимать все стороны самих себя.
4 июня 2022 г.
Сатурн становится ретроградным в Водолее, снова пытаясь разобрать все, что больше не находится в гармонии, а также просит нас мыслить нестандартно, когда дело доходит до отношений и любви.
28 июня 2022 г.
Нептун становится ретроградным в Рыбах, приглашая нас видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими мы хотели бы их видеть.
Любовный гороскоп на июль 2022 года5 июля 2022 г.
Марс входит в Телец и приносит успокаивающую энергию в наши отношения, позволяя нам наслаждаться тем, что мы уже создали, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что нам еще нужно сделать.
5 июля 2022 г.
Меркурий входит в Рак и помогает нам говорить больше от всего сердца о вопросах семьи и нашей семейной жизни, которые становятся более важными в это время.
17 июля 2022 г.
Венера присоединяется к Меркурию в Раке, и это сосредотачивается на нашем доме, семье, и эта божественная женская энергия становится более важной, чем случайные отношения, потому что в это время мы могли видеть больше людей, покупающих дома или переезжающих вместе.
19 июля 2022 г.
Хирон, раненый целитель, становится ретроградным в Овне, побуждая нас посмотреть, как раны или травмы нашего прошлого все еще влияют на наши отношения сейчас, чтобы бросить вызов еще более глубокому исцелению.
25 июля 2022 г.
Юнона, астероид, управляющий браком, становится ретроградным в Рыбах, побуждая нас позволить любви увлечь нас и не беспокоиться о реалиях или последствиях принятия обязательств, что не обязательно является негативным, если отношения существовали до этой даты.
28 июля 2022 г.
Юпитер становится ретроградным сейчас в Овне на несколько месяцев, прежде чем вернуться в Рыбы, создавая для нас время пересмотреть планы, которые мы составили на наше будущее, независимо от того, мечтаем ли мы или действительно действуем в соответствии с ними.
Любовный гороскоп на август 2022 года11 августа 2022 г.
Венера входит во Льва, побуждая нас снова сосредоточиться на своем сердце и на том, действительно ли мы следуем за ним, или если мы заблудились по пути, также давая нам уверенность в больших делах любви.
24 августа 2022 г.
Ретроградный Уран в Тельце снова попросит нас взглянуть на основы нашей жизни и поможет этим аспектам наших отношений либо трансформироваться, либо полностью исчезнуть, если они не соответствуют нам.
Любовный гороскоп на сентябрь 2022 года5 сентября 2022 г.
Венера входит в Деву, поэтому следите за тем, чтобы в это время не быть излишне разборчивыми или нуждающимися, постарайтесь сделать шаг назад и получить более широкое представление о ваших отношениях в это время и помните, что это чувство носит временный характер.
9 сентября 2022 г.
Меркурий становится ретроградным в Весах, заставляя нас задуматься о балансе, который мы видим в наших отношениях, чтобы мы могли предпринять шаги, чтобы сделать его более взаимным для обоих людей.
10 сентября 2022 г.
Полнолуние в Рыбах - всегда мечтательное время, полное любви, и этот год ничем не отличается, обязательно найдите время, чтобы провести вечер со своим партнером или любовным интересом для наилучшего эффекта.
29 сентября 2022 г.
Венера движется в Весы, чтобы мы могли подышать свежим воздухом в нашей личной жизни, это означает, что мы будем более склонны следить за тем, чтобы все было сбалансировано и любящим, а не беспокоиться о мелочах.
Любовный гороскоп на октябрь 2022 года2 октября 2022 г.
Меркурий обращается прямо в Деву, и теперь мы можем больше говорить о том, что нам нужно от нашего партнера, а также брать на себя ответственность за то, что нам нужно изменить.
8 октября 2022 г.
Плутон поворачивается прямо в Козероге, прося нас выйти из тьмы и не бояться сиять, включив то, кем мы являемся на самом деле, в наши романтические отношения и раскрывая некоторые секреты, которые мы, возможно, скрывали.
23 октября 2022 г.
Сатурн поворачивается прямо в Водолее, помогая нам почувствовать, что мы наконец-то можем двигаться вперед, и это прекрасное время для тех отношений, которым нужно было подумать о вещах или выяснить, как и где развивать свои отношения.
23 октября 2022 г.
Юнона, астероид, который управляет браком, обращается прямо в Рыбах, давая нам реальную дозу любви и помогая нам понять, что никогда не бывает слишком хорошо, чтобы быть правдой.
30 октября 2022 г.
Марс начинает свой ретроградный путь в Близнецах, чтобы помочь нам сосредоточиться и замедлиться, чтобы мы не упускали важные возможности и даже простые моменты любви.
Любовный гороскоп на ноябрь 2022 года8 ноября 2022 г.
Полное лунное затмение в Тельце в Полнолуние - это еще одно лунное событие, которое просит нас уравновесить истину и эмоциональную интенсивность Скорпиона с любовной заземленностью этого земного знака, что вместе составляет баланс, который мы ищем в отношениях.
16 ноября 2022 г.
Венера входит в Стрельца, и мы можем ожидать, что в наших отношениях будет больше социальной активности, а также будут более содержательные разговоры о жизни, духовности и Вселенной. Хотя Саг любит веселиться, ему также нужна любовь, чтобы за этим стояла какая-то сущность.
23 ноября 2022 г.
Юпитер поворачивается прямо сейчас в Рыбах во второй раз в этом году, ожидайте, что темы с начала года, а также с июня 2021 года, всплывут на поверхность в последний раз. Все дело в том, чтобы объединить мечты и действовать в любви.
Любовный гороскоп на декабрь 2022 года3 декабря 2022 г.
Нептун поворачивается прямо, чтобы помочь нам увидеть, что любой сон возможен; просто это может потребовать времени и усилий, это означает возвращение к более оптимистичным и романтичным отношениям.
9 декабря 2022 г.
Венера входит в Козерог и переводит нас на небольшие акты служения в любви, а также понимает, что обязательство всегда следует рассматривать как привилегию, а не как обязанность.
23 декабря 2022 г.
Теперь, когда Хирон поворачивает прямо, мы должны чувствовать себя легче и яснее на нашем пути к этому моменту и тому, как это повлияло на наши отношения, это начало новой главы в том, чтобы быть более уязвимыми и близкими с нашим партнером.
29 декабря 2022 г.
Меркурий начинает свой ретроградный путь в Козероге, чтобы помочь нам пересмотреть то, что мы уже сделали, а также стабильность наших отношений и жизни. Это продлится до января 2023 года, а в этом году мы увидим, как далеко мы продвинулись и сколько еще нам предстоит пройти.
Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака(Прочтите свое Солнце, Луну и восходящий знак, чтобы получить наиболее точное значение любовного гороскопа на 2022 год)
Овен(21 марта - 19 апреля)
В этом году мы пересмотрим текущие отношения, чтобы помочь им удовлетворить ваши потребности. В то время как сначала вы будете скованы, вы сможете лучше говорить правду и не чувствовать, что ваш партнер пытается вас воспитывать.
Самым большим препятствием является то, чтобы вы продолжали оставаться верным себе, и пусть это поможет вам двигаться вперед.
Телец
(20 апреля - 20 мая)
Вы можете просто удивить некоторых людей в этом году, когда начнете понимать, насколько у вас есть свобода в том, как вы любите, и как могут выглядеть эти отношения.
Это позволяет много экспериментировать в предстоящем году и пробовать что-то новое. Для этого чрезвычайно важно общение, поэтому просто продолжайте говорить так, как вы чувствуете, и позвольте другому человеку нести ответственность за свою сторону.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Постарайтесь оставаться в позитивном настроении в этом году, поскольку вам дан дар двигаться вперед по новому пути. Но чтобы убедиться, что он по-прежнему остается новым, вам нужно будет сделать что-то по-другому.
Старайтесь не использовать то, что произошло в прошлом, как руководство для продвижения вперед. Вещи действительно могут быть разными, если вы позволите им быть, и если вы будете верны себе.
Рак(21 июня - 22 июля)
В следующем году вас ожидают большие перемены, поскольку вы начинаете распутывать то, что больше не кажется согласованным, и вас просят поставить свои чувства выше других.
Хотя это пугает и, вероятно, не приходит само собой, это также часть того, кем вы являетесь на самом деле. Не пытайтесь сохранять мир и вместо этого позвольте себе поверить в то, что вы действительно можете получить то, что вам нужно.
Леd(23 июля - 22 августа)
Этот год будет годом книг, поскольку вы сможете по-новому посвятить себя любви и своему партнеру.
Большая часть этого - исцеляющая работа, которую вы проделали в прошлом году и которую вы продолжите в новом году, которая сосредоточена вокруг способности видеть вещи такими, какие они есть, а не только с вашей точки зрения.
Обязательно говорите своему партнеру слова подтверждения того, как много для вас значит его принятие, это будет иметь большое значение.
Дева(23 августа - 22 сентября)
В течение следующих двенадцати месяцев вы будете говорить свою правду по-новому и смело.
Хотя страх того, что, если, часто удерживает вас от того, чтобы сказать, чего вы действительно хотите и в чем нуждаетесь, теперь, когда вы освоились с этим, это означает, что вы можете принять это.
Проходя через ситуации в отношениях в этом году, сохраняйте уверенность в том, что вы достойны получить то, что хотите, а затем будьте готовы к этому.
Весы(23 сентября - 22 октября)
В ближайшие месяцы вас попросят пройти через серию новых начинаний, в большей степени для себя, которые в конечном итоге изменят ваши романтические отношения.
Это означает, что в первую очередь следует уделять приоритетное внимание себе, а не отношениям, и чувствовать себя более комфортно, занимаясь делами в одиночку, даже если они привязаны.
В этом году наступит более высокий уровень независимости и уверенности, что придаст вашим отношениям более надежную вибрацию
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Благодаря изменению оси затмения, которое началось в ноябре 2021 года, вы увидите год драматических изменений в ваших отношениях и романтической жизни. Это открывает больше возможностей для любви и позволяет вам больше не быть причиной того, что вы несчастливы или находитесь в отношениях.
По мере того, как вы проходите через то, что происходит, оставайтесь сосредоточенными на том, чтобы говорить правду о своих потребностях и получать то, что вам дается, вы просто можете обнаружить, что к концу года у вас есть что-то лучшее, о чем вы когда-либо могли мечтать.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Когда мы прощались с серией затмений на оси Стрелец / Близнецы, некоторые важные части вашей жизни подошли к концу, вероятно, связанные с разными путями или даже выбором в любви. Это может начать год с того, что вам нужно немного подлечиться, прежде чем вы полностью сможете принять эту новую свободу.
Помните, что в это время не следует ничего саботировать только потому, что вы находитесь в пространстве знакомства со своей новой жизнью. Скорее всего, вы будете склонны брать на себя обязательства и расставлять приоритеты так, как никогда раньше, основываясь на том, что вы узнали, позволяя себе полностью получить дар любви.
Козерог(22 декабря - 19 января)
В этом году для вас есть новые начинания. Кажется, что вы наконец готовы отпустить прошлое по-крупному, что создает пространство для новой любви, которая может вас найти. Не бойтесь того, что все сложится быстрее, чем вы могли себе представить, ведь иногда любовь начинает жить собственной жизнью.
Самая важная часть - позволить любви быть такой, какая она есть, а не пытаться придать ей определенный вид. В этом случае мы всегда удивляемся тому, насколько это прекрасно, а не разочаровываемся тем, чем это не является.
Водолей
(20 января - 18 февраля)
Этот год должен был стать большим с точки зрения большего согласования для вас самих и отношений, которые вы создаете. Несмотря на то, что было много работы над старыми ранами и обретением новой любви, в следующем году наступит совершенно другой уровень обязательств.
Это не значит, что он будет выглядеть так, как нам сказали, но он будет соответствовать вам и вашим потребностям. Просто убедитесь, что вы не возводите стены из-за старых страхов, эта новая любовь безопасна, вам просто нужно не забыть впустить ее внутрь.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
В течение следующего года в рамках существующих отношений произойдет глубокий прогресс. Отчасти это связано с тем, что вы проделываете тяжелую работу, отстаивая свои потребности в практическом смысле, вместо того, чтобы просто беспокоиться о романтических качествах любви.
Вы нашли свою заземленность в отношениях, в которых вы можете видеть звезды, но при этом стремитесь к семенам. Это приведет к совершенно новому способу любви и возможности существовать в отношениях с вашим партнером. Просто продолжайте проявлять терпение и встречай каждый день с открытым сердцем, и в этом году любви нет предела.