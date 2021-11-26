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15-летняя девочка погибла под колесами поезда в Новосибирске

10:20:5011/26/2021
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Утром 26 ноября на перегоне между станциями Камышенская и Инструментальный завод под колеса локомотива грузового поезда попала школьница.

На железной дороге погибла школьница. Фото: Pixabay

В Новосибирске произошла очередная трагедия на железной дороге. 26 ноября утром на перегоне между станциями Камышенская и Инструментальный завод под поезд попала 15-летняя школьница. Травмы оказались смертельными — девочка скончалась. Как стало известно, она шла после урока.

Место, где произошла трагедия, не огорожено, на железнодорожное полотно доступ свободен для всех. Машинист товарного поезда сообщил, что, увидев приближение школьницы, он начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако это не спасло от столкновения.

- Предварительно установлено, что 26 ноября 2021 года около 9 часов местного времени на 8 км пикета № 4 перегона ст. Иня Южная - ст. Новосибирск Южный грузовым поездом смертельно травмирована девушка 2007 года рождения, - сообщили в СК по транспорту.

В настоящее время в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ проводится доследственная проверка. Будет дана оценка действиям погибшей девочки и бригады поезда. Также будет оценена работа родителей и ответственных за безопасность на транспорте.

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транспортжелезная дорогасмерть девочки
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