СК предъявил обвинения 18 фигурантам уголовного дело об отравлении суррогатом в Оренбуржье

В СК предъявили обвинение 18 фигурантам уголовного дела об отравлении поддельной водкой в Оренбургской области. Об этом сообщается в пресс-службе ГСУ СКР. Все подозреваемые обвиняются в производстве, хранении и реализации «паленой» водки. У каждого из фигурантов была своя роль, за что и последует соответствующее наказание.
29-летний житель Орска признал вину в производстве и сбыте продукции, он рассказал о всех, кто помогал осуществлять реализацию опасной метилсодержащей продукции. Теперь проверку со стороны ведомства проходят организации, продающие оптом спиртосодержащую продукцию и будут оценены действия контролирующих органов.
- В рамках расследования установлены складские помещения в городе Орске, где метилсодержащая продукция разливалась и хранилась, а также все торговые точки, где она реализовывалась потерпевшим.
В ходе обысков по местам хранения, розлива и реализации указанной продукции изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров каждая, более 1600 стеклянных и полимерных бутылок емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей продукцией без маркировки, а также пустая тара, - сообщили в СКР.
Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что в период с 6 по 18 октября в Оренбургской области от употребления суррогатного алкоголя отравились 64 жителя региона в семи населенных пунктах, из них 34 скончались, в нескольких семьях дети остались сиротами.