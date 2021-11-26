У канадского музыканта Брайна Адамса второй раз за месяц обнаружили ковид

Канадский музыкант Брайн Адамс 25 ноября сообщил, что он второй раз за месяц заболел коронавирусом. Исполнитель получил результаты ПЦР-теста, когда прибыл в Милан. Известно, что в начале месяца он уже получал положительный результат теста на выявление коронавируса в организме человека.
– Я только что прибыл в Италию и опять пришел положительный результат теста на COVID-19, поеду в больницу. Благодарю всех, кто меня поддерживает, – сообщил музыкант.
О состоянии его здоровья пока ничего не известно. Брайн Адамс популярный во всем мире музыкант, он становился обладателем премии "Джуно" (основная музыкальная премия в Канаде) более 20 раз. Также он был номинантом на такие премии, как "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус". Он является членом ордена Британской Колумбии и офицером ордена Канады (высшая гражданская награда Канады). Также его именная звезда установлена на "Аллее славы" в Голливуде.