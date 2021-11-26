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«Я презираю тех людей, которые приехали в Грозный встречать тела и хвастались своими машинами»: друг погибшего в страшном ДТП в Москве 20 ноября Саида Губденского, рассказал подробности похорон автоблогера и его друга Заура Ибрагимова

11:07:2611/26/2021,Дарья Костина
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Автоблогер Саид Губденский и его друг Заур Ибрагимов на новом BMB блогера вылетели на встречку. В результате аварии, Губденский погиб на месте, а его друг через время в больнице.

Саид Губденский погиб в ДТП 20 ноября. Фото: Instagram: said.gubdenkiy
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Друг погибших в страшном ДТП 20 ноября в Москве автоблогера Саида Губденского и Заура Ибрагимова Сапар рассказал, как прошли похороны друзей в родном Дагестане. На своей страничке в соцсетях, Сапар записал обращение к пользователям, в котором осудил действия некоторых приезжавших проводить в последний путь Губденского и Ибрагимова в Грозный.

- Многие просили рассказать, как прошли похороны. Просили показать, рассказать и все это выложить, но это не тот контент, который мне нужен. Конечно, я понимаю, что многие хотели хотя бы через экраны поприсутствовать, переживаете. Думаете: что там и как. Но были люди, которые приехали только чтобы побыть там. Все снимать, сделать фото, потом все выложить и быть в теме. Я презираю тех людей, которые приехали в Грозный встречать тела и хвастались своими машинами, как они ревут. Вообще машины никому на тот момент не были интересны. Но на самом деле, очень много людей приехало. Однако осталось очень много нерешенных вопросов и проблем. Сегодня друзья Саида, которые живут не в Дагестане начали всем этим заниматься. За это отдельное спасибо, - рассказал друг погибшего автоблогера Сапар.

Напомним, почти неделю назад на Кутузовском проспекте в Москве, 20 ноября, автоблогер Саид Губденский и его друг Заур Ибрагимов на новом BMB блогера, вылетели на встречку. В результате аварии, Губденский погиб на месте, а его друг через время в больнице. Предварительно, в смертельной аварии виноват сам Саид Губденский. После трагедии, всплыли и многочисленные факты нарушения Губденским ПДД и даже лишения прав на 7-8 месяцев за «лихачества».
Похоронен Саид Губденский в родном селе в Дагестане 24 ноября этого года.

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москваДТП на КутузовскомБлогер погиб в ДТПЗаур ИбрагимовСаид Губденский
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Виноват ли Губденский в аварии, которая унесла его жизнь?

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« Я презираю тех людей, которые приехали в Грозный встречать тела и хвастались своими машинами»: друг погибшего в страшном ДТП в Москве 20 ноября Саида Губденского, рассказал подробности похорон автоблогера и его друга Заура Ибрагимова
11:07:26 11/26/2021
« Я презираю тех людей, которые приехали в Грозный встречать тела и хвастались своими машинами»: друг погибшего в страшном ДТП в Москве 20 ноября Саида Губденского, рассказал подробности похорон автоблогера и его друга Заура Ибрагимова
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