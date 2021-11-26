В Кузбассе несут цветы к мемориалу погибших горняков: В их числе 51 новая жертва

Недалеко от шахты «Листвяжная», где 25 ноября погиб 51 человек, так и не вышедший на поверхность, находится мемориал погибшим горнякам на аллее шахтерской славы в поселке Грамотеино.
Сейчас жители Кузбасса несут цветы к нему. Об этом сообщил Алексей Курносов, возглавляющий Беловский городской округ на странице в «ВКонтакте». В память о рабочих, погибших при взрыве метана в шахте, цветы возложили Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса, сотрудники МЧС и правоохранители. После возложения цветов они почтили минутой молчания память шахтеров.
В Грамотеино Беловского округа аллея шахтерской славы была открыта в 2003 году. Установка мемориала была в честь памяти 14 погибших рабочих на шахте «Комсомолец», тогда также произошел взрыв метана.
На месте трагедии продолжают собираться родственники 51 погибшего в шахте. Перед КПП развернуты четыре палатки, в которых работают волонтеры.
- Пришло очень много людей, почти каждая семья пришла, чтобы поговорить с губернатором и узнать новости. Мы здесь до конца, чтобы помочь каждой семье, - рассказал Денис Бринев, доброволец кемеровского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, для ТАСС.
Ранее сообщали, что горняки работали в шахте в условиях загазованности метаном. Руководители заставляли выходить на опасную работу под страхом невыплаты денег. "Курьер.Среда" сообщал, что 25 ноября в 9 часов утра в шахте произошел взрыв метана, унесший жизни 51 человека.