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Американцы возмутились названием «Черная пятница» и самой распродажей в период экономического кризиса

11:37:1011/26/2021
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Почему у дня самой большой распродажи такое название, не могут объяснить в США, поэтому и растет волна недовольства.

Афроамериканцы возмущены названием дня распродаж. Фото: Pixabay

В США граждан стало раздражать название дня распродаж «Черная пятница». Студенты и общественники стали выступать за то, чтобы отменить такое название. По мнению многих, в большинстве чернокожих американцев, нет никакого права у такого дня иметь в названии слово «черный».

- Мне не нравится название "Черная пятница". Я не любил его с детства. Всякий раз, когда я приходил в магазины, все было забито до отказа, и я видел продавцов, которые были больше заинтересованы в светлокожих покупателях, - приводит "Газета.ру" слова одного из недовольных.

Недовольство граждан связывают с тем, что они не понимают, как в название самого большого дня для распродаж попало слово, обозначающее цвет кожи афроамериканцев.

При этом недовольство граждан США относится и к сущности праздника, когда большинство потребителей совершает импульсивные покупки, а бизнесмены на этом наживаются. Неуместным делать такой день в пору экономического кризиса, считают многие граждане страны. В России также стартовала «Черная пятница».

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распродажапокупкичерная пятница
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