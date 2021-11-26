Американцы возмутились названием «Черная пятница» и самой распродажей в период экономического кризиса

В США граждан стало раздражать название дня распродаж «Черная пятница». Студенты и общественники стали выступать за то, чтобы отменить такое название. По мнению многих, в большинстве чернокожих американцев, нет никакого права у такого дня иметь в названии слово «черный».
- Мне не нравится название "Черная пятница". Я не любил его с детства. Всякий раз, когда я приходил в магазины, все было забито до отказа, и я видел продавцов, которые были больше заинтересованы в светлокожих покупателях, - приводит "Газета.ру" слова одного из недовольных.
Недовольство граждан связывают с тем, что они не понимают, как в название самого большого дня для распродаж попало слово, обозначающее цвет кожи афроамериканцев.
При этом недовольство граждан США относится и к сущности праздника, когда большинство потребителей совершает импульсивные покупки, а бизнесмены на этом наживаются. Неуместным делать такой день в пору экономического кризиса, считают многие граждане страны. В России также стартовала «Черная пятница».